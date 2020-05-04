Menu
Account
Sign In

2016 Volkswagen Jetta

REAR-CAM,1.4 TSI,BLUETOOTH,HEATED SEAT,NO-ACCIDENT

Watch This Vehicle

2016 Volkswagen Jetta

REAR-CAM,1.4 TSI,BLUETOOTH,HEATED SEAT,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Sale Price

$8,950

+ taxes & licensing

  • 165,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4974783
  • VIN: 3VW267AJ4GM292778
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $10999**)

VERY CLEAN 2016 VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI TRENDLINE NEWLY ARRIVED IN SHOWROOM CONDITION. *NO-ACCIDENTS* *FULLY LOADED* **CERTIFIED**

EQUIPPED WITH FEATURES SUCH AS REAR-VIEW CAMERA, BACK-UP SENSORS, HEATED SEATS, SUNROOF, BLUETOOTH, STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2016 Volkswagen Jett...
 165,000 KM
$8,950 + tax & lic
2010 Nissan Altima L...
 144,000 KM
$6,450 + tax & lic
2012 Chevrolet Sonic...
 136,000 KM
$5,950 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

Quick Links
Directions Inventory

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Send A Message