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2017 Alfa Romeo Giulia

63,646 KM

Details Description Features

$34,980

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B Town Auto Sales

844-902-5177

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2017 Alfa Romeo Giulia

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4dr Sdn Ti AWD

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2017 Alfa Romeo Giulia

4dr Sdn Ti AWD

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

  1. 8262033
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63,646KM
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  • Listing ID: 8262033
  • Stock #: 548227
  • VIN: ZARFAEEN2H7548227

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 548227
  • Mileage 63,646 KM

Vehicle Description

2017 ALFA ROMEO GIULIA 4dr Sdn Ti AWD Comes with POWER WINDOWS,POWER LOCKS,REMOTE TRUNK RELEASE, 19 INCH WHEELS, BUCKET SEATS, POWER STEERING,AM/FM STERIO and many more features.


FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C


This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


WE APPROVE EVERYONE-GOOD/BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.


PREVIOUSLY DECLINED BY BANK ? NO PROBLEM !!


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Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors
Traction Control
ABS Brakes
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Digital clock
Rear Window Defroster
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Entertainment System
Driver Side Airbag
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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