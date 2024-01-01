$23,990+ tax & licensing
2017 Dodge Durango
AWD R/T /ACCIDENT FREE / 7 SEATERS /LEATHER
2017 Dodge Durango
AWD R/T /ACCIDENT FREE / 7 SEATERS /LEATHER
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$23,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 11471452
- Mileage 175,000 KM
Vehicle Description
CERTIFIED 2017 DODGE DURANGO R/T, AWD 4DR, 5.7L 8CYL, GASOLINE FUEL, ALLOY WHEEL COMES WITH
ACCIDENT-FREE
3RD-ROW SEATING (7 PASSENGER)
NAVIGATION SYSTEM
BACK-UP CAMERA + PARKING DISTANCE CONTROL (PDC)
COOLED SEATS/ HEATED SEATS DRIVER AND PASSENGER
RAIN SENSOR FRONT WINDSHIELD
AWD
REAR AIR CONDITIONING
SATELLITE RADIO SIRIUS
LEATHER SEATS
SUNROOF/MOONROOF
MEMORY SEAT
XENON HEADLIGHTS
POWER LIFTGATE/ LOCKS/ MIRRORS/ STEERING/ WINDOWS/
POWER SEATS (DEIVER& PASSENGER)
ADJUSTABLE STEERING WHEEL
AIR BAG/ SIDE FRONT AIRBAGS
CARGO COVER
REMOTE START
ELECTRIC MIRRORS
FOG LIGHTS
TRACTION CONTROL
IF YOU ARE SHOPPING FOR A USED CAR! VICTORY MOTORS WILL PROUDLY SERVE YOU. THIS VEHICLE IS AN EXAMPLE OF THE GREAT QUALITY PRE-OWNED VEHICLES THAT WE HAVE READY FOR YOU TO ENJOY
ALL PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY FEES
WARRANTY (OPTIONAL) YOU CAN ADD $800.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGIN. TRANSMISSION & DIFFERENTIAL (DEDUCTION 59/- EACH CLAIM) UNLIMITED CLAIM/UNLIMTED KM.
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
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