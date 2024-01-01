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<p>CERTIFIED 2017 JEEP CHEROKEE  3.2L  6CYL GASOLINE FUEL, 4 WHEEL DRIVE , AUTOMATIC, 5 PASSENGER COMES WITH :</p><p>4X4</p><p>ONE OWNER</p><p>ACCIDENT-FREE</p><p>BACK-UP CAMERA</p><p>KEYLESS ENTRY (2 KEYS AVAILBLE )</p><p>NAVIGATION SYSTEM</p><p>SATELLITE RADIO SIRIUS</p><p>HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER</p><p>WOOD TRIM</p><p>XENON HEADLIGHTS</p><p>MEMORY SEAT</p><p>LEATHER SEATS  </p><p>POWER DRIVER SEAT / LIFTGATE / LOCKS / MIRRORS / STEERING/ WINDOWS</p><p>AIR BAG (SIDE BOTH AIR BAGS)</p><p>CARGO COVER</p><p>REMOTE START</p><p>COOLED SEATS</p><p>HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER</p><p>FOG LIGHTS</p><p>SPOILER</p><p>VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!  IF YOU ARE SHOPPING FOR USED, OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL MAKE YOUR NEXT VEHICLE PURCHASE AN ENJOYABLE EXPERIENCE.</p><p>THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.   </p><p>FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.</p><p>WARRANTY: ADD $800.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGINE / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 59/- EACH CLAIM) UNLIMITED KM</p><p>PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</p>

2017 Jeep Cherokee

178,800 KM

Details Description Features

$15,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2017 Jeep Cherokee

TRAILHAWK 4WD L PLUS LEATHER ACCEDINT FREE

Watch This Vehicle

2017 Jeep Cherokee

TRAILHAWK 4WD L PLUS LEATHER ACCEDINT FREE

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

  1. 1723760639
  2. 1723760499
  3. 1723760639
  4. 1723760639
  5. 1723760639
  6. 1723760639
  7. 1723760638
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  28. 1723760639
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,990

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Used
178,800KM
Excellent Condition
VIN 1C4PJMBS3HD234414

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 178,800 KM

Vehicle Description

CERTIFIED 2017 JEEP CHEROKEE  3.2L  6CYL GASOLINE FUEL, 4 WHEEL DRIVE , AUTOMATIC, 5 PASSENGER COMES WITH :

4X4

ONE OWNER

ACCIDENT-FREE

BACK-UP CAMERA

KEYLESS ENTRY (2 KEYS AVAILBLE )

NAVIGATION SYSTEM

SATELLITE RADIO SIRIUS

HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER

WOOD TRIM

XENON HEADLIGHTS

MEMORY SEAT

LEATHER SEATS  

POWER DRIVER SEAT / LIFTGATE / LOCKS / MIRRORS / STEERING/ WINDOWS

AIR BAG (SIDE BOTH AIR BAGS)

CARGO COVER

REMOTE START

COOLED SEATS

HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER

FOG LIGHTS

SPOILER

VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!  IF YOU ARE SHOPPING FOR USED, OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL MAKE YOUR NEXT VEHICLE PURCHASE AN ENJOYABLE EXPERIENCE.

THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.   

FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.

WARRANTY: ADD $800.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGINE / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 59/- EACH CLAIM) UNLIMITED KM

PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

Vehicle Features

Packages

EHK
PXJ

Safety

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Woodgrain Interior Trim
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Rearview Camera

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

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