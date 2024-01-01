$15,990+ tax & licensing
2017 Jeep Cherokee
TRAILHAWK 4WD L PLUS LEATHER ACCEDINT FREE
2017 Jeep Cherokee
TRAILHAWK 4WD L PLUS LEATHER ACCEDINT FREE
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$15,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 178,800 KM
Vehicle Description
CERTIFIED 2017 JEEP CHEROKEE 3.2L 6CYL GASOLINE FUEL, 4 WHEEL DRIVE , AUTOMATIC, 5 PASSENGER COMES WITH :
4X4
ONE OWNER
ACCIDENT-FREE
BACK-UP CAMERA
KEYLESS ENTRY (2 KEYS AVAILBLE )
NAVIGATION SYSTEM
SATELLITE RADIO SIRIUS
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER
WOOD TRIM
XENON HEADLIGHTS
MEMORY SEAT
LEATHER SEATS
POWER DRIVER SEAT / LIFTGATE / LOCKS / MIRRORS / STEERING/ WINDOWS
AIR BAG (SIDE BOTH AIR BAGS)
CARGO COVER
REMOTE START
COOLED SEATS
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER
FOG LIGHTS
SPOILER
VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! IF YOU ARE SHOPPING FOR USED, OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL MAKE YOUR NEXT VEHICLE PURCHASE AN ENJOYABLE EXPERIENCE.
THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.
WARRANTY: ADD $800.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGINE / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 59/- EACH CLAIM) UNLIMITED KM
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Safety
Exterior
Power Options
Interior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
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