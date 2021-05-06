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2017 Toyota Corolla

62,000 KM

Details Description Features

$12,950

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2017 Toyota Corolla

2017 Toyota Corolla

LE,REARVIEW CAMERA, LOW KILOMETERS,CERTIFIED

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2017 Toyota Corolla

LE,REARVIEW CAMERA, LOW KILOMETERS,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$12,950

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62,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7088317
  • VIN: 2T1BURHE8HC956376

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 62,000 KM

Vehicle Description

2017 TOYOTA COROLLA, BLACK ON BLACK, EXCELLENT CONDITION, FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, REARVIEW CAMERA, BLUETOOTH, AUX, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AIR CONDITIONER, AUTOMATIC TRANSMISSION, CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

PHONE 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Daytime Running Lights
Engine Immobilizer
Lane Departure Warning
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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