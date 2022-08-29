$27,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-869-2555
2017 Toyota RAV4
LIMITED,AWD,MOCHA LTHR,CERTIFIED,NAVI,BLINDSPOT,
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$27,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9141502
- VIN: 2T3DFREV0HW563890
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Mocha Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 134,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, 2017 TOYOTA RAV4 LIMITED ALL WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. BEAUTIFUL BLACK EXTERIOR WITH MOCHA/BLACK TWO-TONE LEATHER INTERIOR. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: TWO-TONE LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT DETECTION MONITORS, LANE DEPARTURE WARNING, PRE-COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, ALLOY RIMS, ECO MODE/ SPORT MODE, XENON HEADLIGHTS, JBL PREMIUM AUDIO, POWERED TRUNK, POWERED SEAT, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, TINTED WINDOWS, PREMIUM AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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Vehicle Features
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