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2017 Toyota RAV4

134,000 KM

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2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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134,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9141502
  • VIN: 2T3DFREV0HW563890

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Mocha Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 134,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, 2017 TOYOTA RAV4 LIMITED ALL WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  BEAUTIFUL BLACK EXTERIOR WITH MOCHA/BLACK TWO-TONE LEATHER INTERIOR. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: TWO-TONE LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT DETECTION MONITORS, LANE DEPARTURE WARNING, PRE-COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, ALLOY RIMS, ECO MODE/ SPORT MODE, XENON HEADLIGHTS, JBL PREMIUM AUDIO, POWERED TRUNK, POWERED SEAT, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, TINTED WINDOWS, PREMIUM AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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