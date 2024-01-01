Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal style=text-align: justify; line-height: 110%; margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 110%;>READY TO CERIFIY 2017 TOYOTA TACOMA SR5 4 DOOR CREW CAB 141 WB 6 FOOT BED 3.5L 6 CYL GAS INJECTED 4WD </span>COMES WITH :</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>CLEAN TITLE</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>4WD OR AWD</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>TRAILER HITCH<span style=mso-tab-count: 1;>  </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>ALUM/ALLOY WHEELS</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>BACKUP CAMERA/ REARVIEW CAMERA <span style=mso-tab-count: 2;>                            </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>ANTI-LOCK BRAKE SYS. (ABS) TRACTION CONTROL/ELECTRONIC<span style=mso-tab-count: 1;>      </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>AUTO AIR CONDITION<span style=mso-tab-count: 1;> </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>AUTOMATIC HEADLIGHTS/ DAYTIME RUNNING LIGHTS</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>MP3 PLAYER /AUXILIARY INPUT/ BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY/ AM-FM STEREO/CD PLAYER</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>NAVIGATION SYS.<span style=mso-tab-count: 1;>          </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>CLOTH SEAT<span style=mso-tab-count: 1;>      </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>CRUISE CONTROL<span style=mso-tab-count: 2;>                         </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>AIRBAGS :DRIVER AND PASSENGER<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>/ SIDE AIRBAG WITH HEAD PROTECTION</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>DUAL A/C<span style=mso-tab-count: 1;>           </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>ELECTRONIC STABILITY CONTROL<span style=mso-tab-count: 1;>       </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>FOG LIGHTS<span style=mso-tab-count: 1;>     </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>FRONT HEATED SEATS</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>HEATED MIRROR</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=mso-tab-count: 1;>HEATED SEATS             </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>ELECTROCHROMATIC MIRROR<span style=mso-tab-count: 1;>              </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>SMART KEY SYSTEM/KEYLESS ENTRY<span style=mso-tab-count: 1;>   </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>LEATHER STEERING WHEEL<span style=mso-tab-count: 1;>     </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>LEFT-CURTAIN AIR BAG </p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>POWER DOOR LOCKS</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>POWER REMOTE MIRROR/POWER STEERING/POWER WINDOWS</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>PRIVACY GLASS<span style=mso-tab-count: 1;>              </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>REAR BENCH SEAT</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>SLIDING REAR WINDOW<span style=mso-tab-count: 1;>            </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>UNIVERSAL GARAGE DOOR</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;> </p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!<span style=mso-spacerun: yes;>  </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><strong>THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span></strong></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOURE INTERESTED.</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;>PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><strong> </strong></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><strong> </strong></p>

2017 Toyota Tacoma

195,500 KM

Details Description Features

$27,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2017 Toyota Tacoma

SR5 DOUBLE CAB 6FOOT 6CYL BACK CAMERA MP3 NAVI

Watch This Vehicle

2017 Toyota Tacoma

SR5 DOUBLE CAB 6FOOT 6CYL BACK CAMERA MP3 NAVI

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

  1. 1728163675
  2. 1728163676
  3. 1728163675
  4. 1728163675
  5. 1728163675
  6. 1728163676
  7. 1728163675
  8. 1728163675
  9. 1728163675
  10. 1728163675
  11. 1728163675
  12. 1728163675
  13. 1728163675
  14. 1728163675
  15. 1728163674
  16. 1728163675
  17. 1728163675
  18. 1728163675
  19. 1728163675
  20. 1728163675
  21. 1728163675
  22. 1728163675
  23. 1728163675
  24. 1728163675
  25. 1728163675
  26. 1728163675
  27. 1728163675
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$27,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
195,500KM
Excellent Condition
VIN 5TFDZ5BN4HX024415

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 195,500 KM

Vehicle Description

READY TO CERIFIY 2017 TOYOTA TACOMA SR5 4 DOOR CREW CAB 141" WB 6 FOOT BED 3.5L 6 CYL GAS INJECTED 4WD COMES WITH :

CLEAN TITLE

4WD OR AWD

TRAILER HITCH 

ALUM/ALLOY WHEELS

BACKUP CAMERA/ REARVIEW CAMERA                            

ANTI-LOCK BRAKE SYS. (ABS) TRACTION CONTROL/ELECTRONIC     

AUTO AIR CONDITION

AUTOMATIC HEADLIGHTS/ DAYTIME RUNNING LIGHTS

MP3 PLAYER /AUXILIARY INPUT/ BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY/ AM-FM STEREO/CD PLAYER

NAVIGATION SYS.         

CLOTH SEAT     

CRUISE CONTROL                        

AIRBAGS :DRIVER AND PASSENGER  / SIDE AIRBAG WITH HEAD PROTECTION

DUAL A/C          

ELECTRONIC STABILITY CONTROL      

FOG LIGHTS    

FRONT HEATED SEATS

HEATED MIRROR

HEATED SEATS             

ELECTROCHROMATIC MIRROR             

SMART KEY SYSTEM/KEYLESS ENTRY  

LEATHER STEERING WHEEL    

LEFT-CURTAIN AIR BAG 

POWER DOOR LOCKS

POWER REMOTE MIRROR/POWER STEERING/POWER WINDOWS

PRIVACY GLASS             

REAR BENCH SEAT

SLIDING REAR WINDOW           

UNIVERSAL GARAGE DOOR

 

VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! 

THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY. 

FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.

OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.

PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Victory Motors

Used 2017 Dodge Durango AWD R/T /ACCIDENT FREE / 7 SEATERS /LEATHER for sale in Mississauga, ON
2017 Dodge Durango AWD R/T /ACCIDENT FREE / 7 SEATERS /LEATHER 175,000 KM $23,990 + tax & lic
Used 2020 Honda Civic SPORT HATCHBACK TURBO AUTOMATIC TRAS 4 doors for sale in Mississauga, ON
2020 Honda Civic SPORT HATCHBACK TURBO AUTOMATIC TRAS 4 doors 68,000 KM $23,900 + tax & lic
Used 2018 Chevrolet Camaro 2ss auto/ leather /carplay/ low millealge/sunroof for sale in Mississauga, ON
2018 Chevrolet Camaro 2ss auto/ leather /carplay/ low millealge/sunroof 31,000 KM $41,900 + tax & lic

Email Victory Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Victory Motors

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-452-XXXX

(click to show)

416-452-7777

Quick Links
Directions Website Inventory
$27,900

+ taxes & licensing

Victory Motors

416-452-7777

Contact Seller
2017 Toyota Tacoma