$27,900+ tax & licensing
2017 Toyota Tacoma
SR5 DOUBLE CAB 6FOOT 6CYL BACK CAMERA MP3 NAVI
2017 Toyota Tacoma
SR5 DOUBLE CAB 6FOOT 6CYL BACK CAMERA MP3 NAVI
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$27,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 195,500 KM
Vehicle Description
READY TO CERIFIY 2017 TOYOTA TACOMA SR5 4 DOOR CREW CAB 141" WB 6 FOOT BED 3.5L 6 CYL GAS INJECTED 4WD COMES WITH :
CLEAN TITLE
4WD OR AWD
TRAILER HITCH
ALUM/ALLOY WHEELS
BACKUP CAMERA/ REARVIEW CAMERA
ANTI-LOCK BRAKE SYS. (ABS) TRACTION CONTROL/ELECTRONIC
AUTO AIR CONDITION
AUTOMATIC HEADLIGHTS/ DAYTIME RUNNING LIGHTS
MP3 PLAYER /AUXILIARY INPUT/ BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY/ AM-FM STEREO/CD PLAYER
NAVIGATION SYS.
CLOTH SEAT
CRUISE CONTROL
AIRBAGS :DRIVER AND PASSENGER / SIDE AIRBAG WITH HEAD PROTECTION
DUAL A/C
ELECTRONIC STABILITY CONTROL
FOG LIGHTS
FRONT HEATED SEATS
HEATED MIRROR
HEATED SEATS
ELECTROCHROMATIC MIRROR
SMART KEY SYSTEM/KEYLESS ENTRY
LEATHER STEERING WHEEL
LEFT-CURTAIN AIR BAG
POWER DOOR LOCKS
POWER REMOTE MIRROR/POWER STEERING/POWER WINDOWS
PRIVACY GLASS
REAR BENCH SEAT
SLIDING REAR WINDOW
UNIVERSAL GARAGE DOOR
VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!
THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Convenience
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Victory Motors
Email Victory Motors
Victory Motors
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-452-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing
416-452-7777