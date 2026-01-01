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<p><br />WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!<br />BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE<br />EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE <br />WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.<br />SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.<br />NO HIDDEN FEES AT ALL.<br />EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. HEATED SEATS, BACKUP CAMERA,POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.<br />DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.<br />GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.<br />COME FOR TEST DRIVE.<br />GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.<br />YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.<br />FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.</p>

2018 Chevrolet Cruze

199,000 KM

Details Description Features

$5,920

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Chevrolet Cruze

LT Auto 4dr Sedan Automatic

Watch This Vehicle
14233742

2018 Chevrolet Cruze

LT Auto 4dr Sedan Automatic

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$5,920

+ taxes & licensing

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Used
199,000KM
VIN 1G1BE5SM4J7143543

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1BE5SM4J7143543
  • Mileage 199,000 KM

Vehicle Description


WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!
BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE
EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 
WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.
SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.
NO HIDDEN FEES AT ALL.
EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. HEATED SEATS, BACKUP CAMERA,POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.
DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.
GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.
COME FOR TEST DRIVE.
GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.
FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Heated Exterior Mirrors

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
AM/FM Stereo
Digital clock

Seating

Heated Seats

Media / Nav / Comm

Bluetooth
Satellite Radio

Safety

BACKUP CAMERA

Convenience

Cup Holder

Additional Features

Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

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$5,920

+ taxes & licensing>

Gardiner Motors

647-354-5500

2018 Chevrolet Cruze