$32,950+ tax & licensing
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647-869-2555
2018 Mazda CX-9
GT,AWD,NAVI,BACK-CAM,LEATHER,CERTIFIED,TOP OF LINE
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$32,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8559443
- VIN: JM3TCBDY8J0225016
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 92,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, TOP OF THE LINE 2018 MAZDA CX-9 GT (GRAND TOURING) ALL WHEEL DRIVE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **ACTIVE HEADS-UP DISPLAY, NAVIGATION, BACK-CAM, LEATHER**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, FRONT + REAR HEATED SEATS, HEADS UP DISPLAY, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT MONITORS, LANE ASSIST, PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, 7 PASSENGER SEATING, BOSE PREMIUM AUDIO, PUSH-BUTTON START, HID HEADLIGHTS, WALK-AWAY SAFETY LOCKING, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, BLUETOOTH, SPOILER, REAR CLIMATE CONTROLS, POWERED TRUNK, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
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Vehicle Features
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