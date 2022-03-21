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2018 Mercedes-Benz C-Class

70,000 KM

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B Town Auto Sales

844-902-5177

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2018 Mercedes-Benz C-Class

2018 Mercedes-Benz C-Class

C 300

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2018 Mercedes-Benz C-Class

C 300

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

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70,000KM
Used
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  • Listing ID: 8874005
  • Stock #: 277800
  • VIN: 55SWF4KB0JU277800

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

2018 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC

FEATURES INCLUDES: HEATED SEATS,CLIMATE CONTROL,BLIND SPOT SENSOR,POWER SEATES, POWER WINDOWS, PUSH START and many more features.

HST and Licensing will be extra

Certification and e-testing are available for $699.



FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 4.99% O.A.C



WE APPROVE EVERYONE-GOOD BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.



PREVIOUSLY DECLINED BY BANK ? NO PROBLEM !!



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AT B TOWN AUTO SALES WE ARE NOT ONLY CONCERNED ABOUT SELLING GREAT USED VEHICLES AT THE MOST COMPETITIVE PRICES AT OUR NEW LOCATION 6435 DIXIE RD UNIT 5, MISSISSAUGA, ON L5T 1X4. WE ALSO BELIEVE IN THE IMPORTANCE OF ESTABLISHING A LIFELONG RELATIONSHIP WITH OUR CLIENTS WHICH STARTS FROM THE MOMENT YOU WALK-IN TO THE DEALERSHIP. WE’RE HERE FOR YOU EVERY STEP OF THE WAY AND AIMS TO PROVIDE THE MOST PROMINENT, FRIENDLY AND TIMELY SERVICE WITH EACH EXPERIENCE YOU HAVE WITH US. YOU CAN THINK OF US AS BEING LIKE ‘YOUR FAMILY IN THE BUSINESS’ WHERE YOU CAN ALWAYS COUNT ON US TO PROVIDE YOU WITH THE BEST AUTOMOTIVE CARE

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Driver Airbag
Passenger Airbag
Rearview Camera
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Radio
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Generic Sun/Moonroof
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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