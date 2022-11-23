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2018 Nissan Murano

104,708 KM

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2018 Nissan Murano

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Erin Mills Mitsubishi

2477 Motorway Blvd Unit 4, Mississauga, ON L5L 3R2

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  • Listing ID: 9440682
  • Stock #: P2879
  • VIN: 5N1AZ2MH2JN139777

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # P2879
  • Mileage 104,708 KM

Vehicle Description

CVT WITH XTRONIC, AWD.

RECENT ARRIVAL!


REVIEWS:
* MOST OWNERS ENJOY THE MURANOS UPSCALE STYLING, UPSCALE CABIN, FEATURE CONTENT BANG FOR THE BUCK AND SOLID, COMFORTABLE, AND CONFIDENT RIDE. FEATURE CONTENT FAVOURITES INCLUDE THE BOSE STEREO SYSTEM AND PANORAMIC SUNROOF. MANY SAY THEY APPRECIATE THE ADDED TRACTION OF THE MURANOS FULLY AUTOMATIC AWD SYSTEM IN INCLEMENT WEATHER, TOO. BY AND LARGE, MURANO SEEMS TO HAVE SATISFIED THE NEEDS OF MANY SHOPPERS AFTER AN UPSCALE CROSSOVER DRIVING EXPERIENCE AT A REASONABLE PRICE. SOURCE: AUTOTRADER.CA


2018 ARCTIC BLUE NISSAN MURANO SL

VEHICLE PRICE AND FINANCE PAYMENTS INCLUDE OMVIC FEE AND FUEL. ERIN MILLS MITSUBISHI IS PROUD TO OFFER A SUPERIOR SELECTION OF TOP QUALITY PRE-OWNED VEHICLES OF ALL MAKES. WE STOCK CARS, TRUCKS, SUV'S, SPORTS CARS, AND CROSSOVERS TO FIT EVERY BUDGET!! WE HAVE BEEN PROUDLY SERVING THE CITIES AND TOWNS OF KITCHENER, GUELPH, WATERLOO, HAMILTON, OAKVILLE, TORONTO, WINDSOR, LONDON, NIAGARA FALLS, CAMBRIDGE, ORILLIA, BRACEBRIDGE, BARRIE, MISSISSAUGA, BRAMPTON, SIMCOE, BURLINGTON, OTTAWA, SARNIA, PORT ELGIN, KINCARDINE, LISTOWEL, COLLINGWOOD, ARTHUR, WIARTON, BRANTFORD, ST. CATHARINES, NEWMARKET, STRATFORD, PETERBOROUGH, KINGSTON, SUDBURY, SAULT STE MARIE, WELLAND, OSHAWA, WHITBY, COBOURG, BELLEVILLE, TRENTON, PETAWAWA, NORTH BAY, HUNTSVILLE, GANANOQUE, BROCKVILLE, NAPANEE, ARNPRIOR, BANCROFT, OWEN SOUND, CHATHAM, ST. THOMAS, LEAMINGTON, MILTON, AJAX, PICKERING AND SURROUNDING AREAS SINCE 2009.

Vehicle Features

AWD
CVT

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