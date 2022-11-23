$28,998+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$28,998
+ taxes & licensing
Erin Mills Mitsubishi
416-860-5663
2018 Nissan Murano
2018 Nissan Murano
Location
Erin Mills Mitsubishi
2477 Motorway Blvd Unit 4, Mississauga, ON L5L 3R2
416-860-5663
$28,998
+ taxes & licensing
104,708KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9440682
- Stock #: P2879
- VIN: 5N1AZ2MH2JN139777
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type All Wheel Drive
- Engine 6-cylinder
- Stock # P2879
- Mileage 104,708 KM
Vehicle Description
RECENT ARRIVAL!
REVIEWS:
* MOST OWNERS ENJOY THE MURANOS UPSCALE STYLING, UPSCALE CABIN, FEATURE CONTENT BANG FOR THE BUCK AND SOLID, COMFORTABLE, AND CONFIDENT RIDE. FEATURE CONTENT FAVOURITES INCLUDE THE BOSE STEREO SYSTEM AND PANORAMIC SUNROOF. MANY SAY THEY APPRECIATE THE ADDED TRACTION OF THE MURANOS FULLY AUTOMATIC AWD SYSTEM IN INCLEMENT WEATHER, TOO. BY AND LARGE, MURANO SEEMS TO HAVE SATISFIED THE NEEDS OF MANY SHOPPERS AFTER AN UPSCALE CROSSOVER DRIVING EXPERIENCE AT A REASONABLE PRICE. SOURCE: AUTOTRADER.CA
2018 ARCTIC BLUE NISSAN MURANO SL
VEHICLE PRICE AND FINANCE PAYMENTS INCLUDE OMVIC FEE AND FUEL. ERIN MILLS MITSUBISHI IS PROUD TO OFFER A SUPERIOR SELECTION OF TOP QUALITY PRE-OWNED VEHICLES OF ALL MAKES. WE STOCK CARS, TRUCKS, SUV'S, SPORTS CARS, AND CROSSOVERS TO FIT EVERY BUDGET!! WE HAVE BEEN PROUDLY SERVING THE CITIES AND TOWNS OF KITCHENER, GUELPH, WATERLOO, HAMILTON, OAKVILLE, TORONTO, WINDSOR, LONDON, NIAGARA FALLS, CAMBRIDGE, ORILLIA, BRACEBRIDGE, BARRIE, MISSISSAUGA, BRAMPTON, SIMCOE, BURLINGTON, OTTAWA, SARNIA, PORT ELGIN, KINCARDINE, LISTOWEL, COLLINGWOOD, ARTHUR, WIARTON, BRANTFORD, ST. CATHARINES, NEWMARKET, STRATFORD, PETERBOROUGH, KINGSTON, SUDBURY, SAULT STE MARIE, WELLAND, OSHAWA, WHITBY, COBOURG, BELLEVILLE, TRENTON, PETAWAWA, NORTH BAY, HUNTSVILLE, GANANOQUE, BROCKVILLE, NAPANEE, ARNPRIOR, BANCROFT, OWEN SOUND, CHATHAM, ST. THOMAS, LEAMINGTON, MILTON, AJAX, PICKERING AND SURROUNDING AREAS SINCE 2009.
Vehicle Features
AWD
CVT
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From Erin Mills Mitsubishi
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Erin Mills Mitsubishi
2477 Motorway Blvd Unit 4, Mississauga, ON L5L 3R2