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2018 Nissan Qashqai

83,000 KM

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Serena Motors Ltd.

905-273-9739

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2018 Nissan Qashqai

2018 Nissan Qashqai

SV | MANUAL | B. CAM | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

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2018 Nissan Qashqai

SV | MANUAL | B. CAM | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$16,995

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83,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7703992
  • Stock #: 2793
  • VIN: JN1BJ1CP6JW189954

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

*******SERENA MOTORS LTD******* 

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2018 NISSAN QASHQAI SV 6 SPEED MANUAL
$16.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED *
*KM 83.000*
*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*


*LOADED* 2.0L FWD, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, AC, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, BLIND SPOT MONITORS, MP3/USB/AUX RADIO, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE...

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Vehicle Features

SV
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Proximity Key
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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