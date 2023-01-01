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2019 Acura TLX

78,328 KM

Details Description

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Car Squad Ltd.

905-366-0123

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2019 Acura TLX

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Tech A-Spec

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2019 Acura TLX

Tech A-Spec

Location

Car Squad Ltd.

2206 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 1L9

905-366-0123

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78,328KM
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  • Listing ID: 9464070
  • Stock #: CS875
  • VIN: 19UUB3F67KA801354

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Transmission Automatic
  • Mileage 78,328 KM

Vehicle Description

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