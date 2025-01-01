Menu
CERTIFIED, 2019 Ford Transit Van T-250 148 EXTRA LONG Hi Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr,3.7L ENGINE,  FULLY EQUIPPED AND READY FOR WORK WITH DIVIDER, SHELVES, SEIF,  AND FOLDABLE SHELVES FOR EXTRA CARGO SPACE

CARFAX CANADA Verified, A/C, ALL POWERED,NO FEES!!! ALL VEHICLES COME CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE.Please call our sales department for appointment!905 278 1300 Ontario Greenlight Motors All prices are plus HST and licensing

www.ontariogreenlightmotors.com

All types of credit, from good to bad, can qualify for an auto loan. No credit, no problem! EVERYONE IS APPROVED!

OUR MISSISSAUGA LOCATION:

1019 LAKESHORE ROAD EAST,MISSISSAUGA,L5E 1E6

@Corner of Lakeshore Road East and Ogden Avenue

905 278 1300

www.ontariogreenlightmotors.com

UCDA MEMBER and OMVIC REGISTERED

2019 Ford Transit

219,000 KM

$22,985

+ taxes & licensing
2019 Ford Transit

CERTIFIED, HIGH ROOF, 3.7L, EXTRA LONG, SHELVES

2019 Ford Transit

CERTIFIED, HIGH ROOF, 3.7L, EXTRA LONG, SHELVES

Ontario Greenlight Motors

1019 Lakeshore Road East, Mississauga, ON L5E 1E6

905-278-1300

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$22,985

+ taxes & licensing

Used
219,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 3-door
  • Mileage 219,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Front Head Air Bag

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Tire Pressure Monitor

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Conventional Spare Tire

More inventory From Ontario Greenlight Motors

Used 2020 Ford F-150 CERTIFIED, SUPERCREW CAB, 4X4, NAVI for sale in Mississauga, ON
2020 Ford F-150 CERTIFIED, SUPERCREW CAB, 4X4, NAVI 234,000 KM $21,985 + tax & lic
Used 2020 Ford Transit Cargo Van CERTIFIED, SHELVES,DIVIDER, REAR CAMERA, LIKE NEW for sale in Mississauga, ON
2020 Ford Transit Cargo Van CERTIFIED, SHELVES,DIVIDER, REAR CAMERA, LIKE NEW 173,000 KM $22,985 + tax & lic
Used 2018 Ford Transit CERTIFIED, RACKS, SHELVES, BTOOTH, REAR CAMERA for sale in Mississauga, ON
2018 Ford Transit CERTIFIED, RACKS, SHELVES, BTOOTH, REAR CAMERA 183,000 KM $18,985 + tax & lic

Ontario Greenlight Motors

Ontario Greenlight Motors

1019 Lakeshore Road East, Mississauga, ON L5E 1E6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

2019 Ford Transit