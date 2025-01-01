$13,880+ taxes & licensing
2019 Nissan Kicks
S FWD
Location
Sport Empire Car Sales Mississauga
1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8
416-606-7758
$13,880
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 55,736 KM
Vehicle Description
LOW LOW KMS**CERTIFIED* * *BLUETOOTH* *BACKUP CAMERA*| Next day delivery available | Carproof Verified Clean Title CarYear: 2019Make: Nissan Model: KICKS SRKms: 55,737Price: $13,880 +HSTSport empire cars Dont miss your chance of getting into this gorgeous hatchback. Up for sale is the eye catching 2019 Nissan kicks SR with only 55,737 KMS!! For the low price of $13,880+HST and licensing. Vehicle is being sold SAFETY CERTIFIED§!!! Professionally detailed safety certified ready to go! Car is equipped with numerous attractive features such as back up camera, heated seats, push button start, active SENSE and many more!! Perfect combination of reliability, comfort3N1CP5CU4KL556955
