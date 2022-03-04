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2019 Volkswagen Jetta

96,623 KM

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$24,490

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B Town Auto Sales

844-902-5177

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2019 Volkswagen Jetta

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Highline auto

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2019 Volkswagen Jetta

Highline auto

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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96,623KM
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  • Listing ID: 8656246
  • Stock #: 108518
  • VIN: 3VWE57BU0KM108518

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 108518
  • Mileage 96,623 KM

Vehicle Description

 


2019 VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE AUTO  with HEATED SEATS,CLIMATE CONTROL,POWER WINDOWS, REMOTE TRUNK RELEASE,PUSH START and many more features.


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This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


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Vehicle Features

Traction Control
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Air Conditioning
Cruise Control
Rear Window Defroster
Keyless Entry
Cup Holder
Leather Seats
Alloy Wheels
Sunroof/Moonroof
AM/FM Stereo
Bluetooth
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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