$29,900+ tax & licensing
2020 Acura TLX
SH-AWD A-Spec ADVANCE/Red Leather
2020 Acura TLX
SH-AWD A-Spec ADVANCE/Red Leather
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$29,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 71,200 KM
Vehicle Description
CERTIFIED 2020 ACURA TLX ADVANCE A-SPEC 6CYL GASOLINE 3.5 9-SPEED AUTOMATIC with DUAL EXHAUST SYSTEM
VICTORY MOTORS HAS BEEN PROUDLY SERVING YOU! THIS VEHICLE IS AN EXAMPLE OF THE GREAT QUALITY PRE-OWNED VEHICLES THAT WE HAVE READY FOR YOU TO ENJOY.
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ACCIDENT FREE
ALL-WHEEL DRIVE
CD CHANGER /STRG WHEEL RADIO CONTROL/ MP3 DECODER / USB AUDIO INPUT(S)
AUTO HEADLAMP CONTROL AUTOMATIC POWER LOCKS
COLOR-KEYED BUMPER(S)
DUAL AIRBAGS/ 2ND ROW HEAD AIRBAGS /2ND ROW HEAD AIRBAGS
ALUMINUM/AIIOY WHEELS
DUAL ZONE AUTO A/C
ELECTRIC STEERING
EXT MIRROR TURN SIGNALS
HEATED FRONT SEATS
LED BRAKELIGHTS
LANE DEPARTURE ALERT
LIMITED SIP DIFFERENTIAL
POWER MOONROOF
TINTED GLASS
TRACTION CONTROL SYSTEM
ELECTRIC PARKING BRAKE
ENGINE STOP/START
FWD. COLLISION ALERT
HEADLIGHT WASHERS
HEATED WIPER PARK
LED FOG LAMPS
REAR VIEW CAMERA
REMOTE STARTER
ALUMINUM/AIIOY WHEELS / DRIVER KNEE AIRBAG/ HEAD AIRBAGS
CORRECTIVE LANE ASSIST
DUAL EXHAUST SYSTEM
ELECT. STABILITY CONTROL
ELECTRONIC COMPASS
KEYLESS ENTRY SYSTEM
LEATHER STEERING WHEEL
MP3 DECODER
PERIMETER ALARM SYSTEM
POWER WINDOWS
REAR CENTER ARM REST REAR WINDOW DEFROSTER
SIDE AIRBAGS
SPORT SUSPENSION
SUBWOOFER
THEFT DETERRENT SYSTEM
4-WHEEL DRIVE
DRIVER SEAT MEMORY
DUAL POWER SEATS
PWR ACCESSORY OUTLET(S)
REAR LIP SPOILER
REM TRUNK-L/GATE RELEASE
SIRIUSXM SATELLITE RADIO
TOUCH SCREEN DISPLAY
THE PRICE EXCLUDED TAX, CERTIFICATION & REGESITARION
Warranty
ADD $1000.00 AND GET WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVER ENGIN / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 250/- EACH CLAIM) UNLIMITED CLAIMS
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Comfort
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Additional Features
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