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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 14.0pt; line-height: 107%;>CERTIFIED 2020 ACURA TLX ADVANCE A-SPEC 6CYL GASOLINE 3.5<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>9-SPEED AUTOMATIC with DUAL EXHAUST SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 14.0pt; line-height: 107%;> </span></p><p> </p><p><span style=font-size: 14.0pt; font-family: Aptos,sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Aptos; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-language: EN-US;> VICTORY MOTORS HAS BEEN PROUDLY SERVING YOU! THIS VEHICLE IS AN EXAMPLE OF THE GREAT QUALITY PRE-OWNED VEHICLES THAT WE HAVE READY FOR YOU TO ENJOY. </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;><span style=font-size: 14.0pt; color: black; mso-color-alt: windowtext;>CALL US NOW +1 4164527777 OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL ARRANGE YOUR TEST DRIVE OR VISIT OUT LOCATION AT 1000 DUNDAS ST. EAST MISSISSIAUGA ON UNIT 38<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>, IF YOU NEED TO FINANCE THIS CAR FEEL FREE TO FILL YOUR ONLINE FINANCE APPLICATION THROUGH </span><span style=color: black; mso-color-alt: windowtext;><a href=http://www.victorymotors.ca/>WWW.VICTORYMOTORS.CA</a></span><span style=font-size: 14.0pt; color: black; mso-color-alt: windowtext;> </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;><strong><span style=font-size: 14.0pt;> </span></strong></p><table class=MsoTableGrid style=border: none; border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tbody><tr><td style=width: 373.15pt; border-width: 1pt; border-color: windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; valign=top width=498><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ACCIDENT FREE </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ALL-WHEEL DRIVE</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>CD CHANGER /STRG WHEEL RADIO CONTROL/ MP3 DECODER / USB AUDIO INPUT(S)</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>AUTO HEADLAMP CONTROL AUTOMATIC POWER LOCKS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>COLOR-KEYED BUMPER(S)</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>DUAL AIRBAGS/ 2ND ROW HEAD AIRBAGS /2ND ROW HEAD AIRBAGS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ALUMINUM/AIIOY WHEELS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>DUAL ZONE AUTO A/C</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ELECTRIC STEERING</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>EXT MIRROR TURN SIGNALS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>HEATED FRONT SEATS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>LED BRAKELIGHTS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>LANE DEPARTURE ALERT</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>LIMITED SIP DIFFERENTIAL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>POWER MOONROOF</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>TINTED GLASS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>TRACTION CONTROL SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ELECTRIC PARKING BRAKE</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ENGINE STOP/START</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>FWD. COLLISION ALERT</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>HEADLIGHT WASHERS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>HEATED WIPER PARK</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>LED FOG LAMPS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;> </span></p></td><td style=width: 377.9pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; valign=top width=504><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>REAR VIEW CAMERA</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>REMOTE STARTER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ALUMINUM/AIIOY WHEELS / DRIVER KNEE AIRBAG/ HEAD AIRBAGS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>CORRECTIVE LANE ASSIST</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>DUAL EXHAUST SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ELECT. STABILITY CONTROL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>ELECTRONIC COMPASS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>KEYLESS ENTRY SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>LEATHER STEERING WHEEL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>MP3 DECODER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>PERIMETER ALARM SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>POWER WINDOWS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>REAR CENTER ARM REST REAR WINDOW DEFROSTER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>SIDE AIRBAGS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>SPORT SUSPENSION</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>SUBWOOFER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>THEFT DETERRENT SYSTEM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>4-WHEEL DRIVE</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>DRIVER SEAT MEMORY</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>DUAL POWER SEATS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>PWR ACCESSORY OUTLET(S)</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>REAR LIP SPOILER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>REM TRUNK-L/GATE RELEASE</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>SIRIUSXM SATELLITE RADIO</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;>TOUCH SCREEN DISPLAY</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;> </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal;><span style=font-size: 14.0pt;> </span></p></td></tr></tbody></table><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;><strong><span style=font-size: 14.0pt; color: black; mso-color-alt: windowtext;>THE PRICE EXCLUDED TAX, CERTIFICATION & REGESITARION </span></strong></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;><span style=font-size: 14.0pt;> </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; line-height: normal; mso-outline-level: 4; background: white; vertical-align: baseline;><span style=font-size: 14.0pt; color: black; mso-color-alt: windowtext;>Warranty</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;><span style=font-size: 14.0pt; color: black; mso-color-alt: windowtext;>ADD $1000.00 AND GET WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVER ENGIN / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 250/- EACH CLAIM) UNLIMITED CLAIMS </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 14.0pt; line-height: 107%;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 14.0pt; line-height: 107%;> </span>PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</p><p class=MsoNormal> </p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 14.0pt; line-height: 107%;> </span></p>

2020 Acura TLX

71,200 KM

Details Description Features

$29,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2020 Acura TLX

SH-AWD A-Spec ADVANCE/Red Leather

Watch This Vehicle

2020 Acura TLX

SH-AWD A-Spec ADVANCE/Red Leather

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

  1. 1722790435
  2. 1722790435
  3. 1722790435
  4. 1722790435
  5. 1722790310
  6. 1722790310
  7. 1722790310
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  10. 1722790310
  11. 1722790306
  12. 1722790310
  13. 1722790305
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  15. 1722790298
  16. 1722790304
  17. 1722790304
  18. 1722790305
  19. 1722790300
  20. 1722790304
  21. 1722790310
  22. 1722790303
  23. 1722790304
  24. 1722790302
  25. 1722790306
  26. 1722790309
  27. 1722790436
  28. 1722790436
  29. 1722790477
  30. 1722790526
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$29,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
71,200KM
Excellent Condition
VIN 19UUB3F86LA801056

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 71,200 KM

Vehicle Description

CERTIFIED 2020 ACURA TLX ADVANCE A-SPEC 6CYL GASOLINE 3.5  9-SPEED AUTOMATIC with DUAL EXHAUST SYSTEM

 

 

 VICTORY MOTORS HAS BEEN PROUDLY SERVING YOU! THIS VEHICLE IS AN EXAMPLE OF THE GREAT QUALITY PRE-OWNED VEHICLES THAT WE HAVE READY FOR YOU TO ENJOY.

CALL US NOW +1 4164527777 OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL ARRANGE YOUR TEST DRIVE OR VISIT OUT LOCATION AT 1000 DUNDAS ST. EAST MISSISSIAUGA ON UNIT 38  , IF YOU NEED TO FINANCE THIS CAR FEEL FREE TO FILL YOUR ONLINE FINANCE APPLICATION THROUGH WWW.VICTORYMOTORS.CA

 

ACCIDENT FREE

ALL-WHEEL DRIVE

CD CHANGER /STRG WHEEL RADIO CONTROL/ MP3 DECODER / USB AUDIO INPUT(S)

AUTO HEADLAMP CONTROL AUTOMATIC POWER LOCKS

COLOR-KEYED BUMPER(S)

DUAL AIRBAGS/ 2ND ROW HEAD AIRBAGS /2ND ROW HEAD AIRBAGS

ALUMINUM/AIIOY WHEELS

DUAL ZONE AUTO A/C

ELECTRIC STEERING

EXT MIRROR TURN SIGNALS

HEATED FRONT SEATS

LED BRAKELIGHTS

LANE DEPARTURE ALERT

LIMITED SIP DIFFERENTIAL

POWER MOONROOF

TINTED GLASS

TRACTION CONTROL SYSTEM

ELECTRIC PARKING BRAKE

ENGINE STOP/START

FWD. COLLISION ALERT

HEADLIGHT WASHERS

HEATED WIPER PARK

LED FOG LAMPS

 

REAR VIEW CAMERA

REMOTE STARTER

ALUMINUM/AIIOY WHEELS / DRIVER KNEE AIRBAG/ HEAD AIRBAGS

CORRECTIVE LANE ASSIST

DUAL EXHAUST SYSTEM

ELECT. STABILITY CONTROL

ELECTRONIC COMPASS

KEYLESS ENTRY SYSTEM

LEATHER STEERING WHEEL

MP3 DECODER

PERIMETER ALARM SYSTEM

POWER WINDOWS

REAR CENTER ARM REST REAR WINDOW DEFROSTER

SIDE AIRBAGS

SPORT SUSPENSION

SUBWOOFER

THEFT DETERRENT SYSTEM

4-WHEEL DRIVE

DRIVER SEAT MEMORY

DUAL POWER SEATS

PWR ACCESSORY OUTLET(S)

REAR LIP SPOILER

REM TRUNK-L/GATE RELEASE

SIRIUSXM SATELLITE RADIO

TOUCH SCREEN DISPLAY

 

 

THE PRICE EXCLUDED TAX, CERTIFICATION & REGESITARION 

 

Warranty

ADD $1000.00 AND GET WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVER ENGIN / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 250/- EACH CLAIM) UNLIMITED CLAIMS

 

 PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

 

 

Vehicle Features

Packages

RE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Cross-Traffic Alert

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