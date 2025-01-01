$13,950+ taxes & licensing
2020 Ford Escape
SE AWD
Location
Mississauga Auto Group Inc.
2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
(905) 808 1198
Certified
$13,950
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 3-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 162,986 KM
Vehicle Description
🚙 2020 Ford Escape SE AWD | 162,986 km | $13,950 | Warranty & Financing Available! 🚙
Looking for a stylish, capable, and fuel-efficient SUV? This 2020 Ford Escape SE AWD is the perfect fit! With 162,986 km, this well-maintained SUV offers great value, all-wheel-drive confidence, and modern features for everyday driving.
✅ Price: $13,950 + Tax / Licence
✅ Mileage: 162,986 km
✅ All-Wheel Drive (AWD)
✅ One Owner | Clean Interior | Drives Great
✅ Warranty Available
✅ Financing Options Available – All Credit Welcome!
📌 Key Features:
Automatic Transmission
1.5L EcoBoost Engine
Apple CarPlay & Android Auto
Heated Seats
Backup Camera
Bluetooth Connectivity
Alloy Wheels
Power Windows, Locks & Mirrors
Cruise Control
Push-Button Start
📍 Mississauga Auto Group
2666 Royal Windsor Dr, Unit #11 & 12
Mississauga, ON L5J 4N1
📞 Call us today at (905) 808-1198 to book a test drive!
⚡ Why Buy from Mississauga Auto Group?
✔ Trusted dealership with quality pre-owned vehicles
✔ Easy financing solutions for all credit types
✔ Customer-focused service and support
🚗 Don’t miss out on this 2020 Ford Escape SE AWD – stylish, practical, and ready for any season. Contact us today before it’s gone – it won’t last!
