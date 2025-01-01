Menu
<p data-start=115 data-end=205><strong data-start=115 data-end=205>🚙 2020 Ford Escape SE AWD | 162,986 km | $13,950 | Warranty & Financing Available! 🚙</strong></p><p data-start=207 data-end=451>Looking for a stylish, capable, and fuel-efficient SUV? This <strong data-start=268 data-end=295>2020 Ford Escape SE AWD</strong> is the perfect fit! With <strong data-start=321 data-end=335>162,986 km</strong>, this well-maintained SUV offers great value, all-wheel-drive confidence, and modern features for everyday driving.</p><p data-start=453 data-end=666>✅ <strong data-start=455 data-end=465>Price:</strong> $13,950 + Tax / Licence<br data-start=473 data-end=476 />✅ <strong data-start=478 data-end=490>Mileage:</strong> 162,986 km<br data-start=501 data-end=504 />✅ <strong data-start=506 data-end=531>All-Wheel Drive (AWD)</strong><br data-start=531 data-end=534 />✅ <strong data-start=536 data-end=581>One Owner | Clean Interior | Drives Great</strong><br data-start=581 data-end=584 />✅ <strong data-start=586 data-end=608>Warranty Available</strong><br data-start=608 data-end=611 />✅ <strong data-start=613 data-end=666>Financing Options Available – All Credit Welcome!</strong></p><p data-start=668 data-end=688>📌 <strong data-start=671 data-end=688>Key Features:</strong></p><ul data-start=689 data-end=926><li data-start=689 data-end=715><p data-start=691 data-end=715>Automatic Transmission</p></li><li data-start=716 data-end=740><p data-start=718 data-end=740>1.5L EcoBoost Engine</p></li><li data-start=741 data-end=773><p data-start=743 data-end=773>Apple CarPlay & Android Auto</p></li><li data-start=774 data-end=790><p data-start=776 data-end=790>Heated Seats</p></li><li data-start=791 data-end=808><p data-start=793 data-end=808>Backup Camera</p></li><li data-start=809 data-end=835><p data-start=811 data-end=835>Bluetooth Connectivity</p></li><li data-start=836 data-end=852><p data-start=838 data-end=852>Alloy Wheels</p></li><li data-start=853 data-end=887><p data-start=855 data-end=887>Power Windows, Locks & Mirrors</p></li><li data-start=888 data-end=906><p data-start=890 data-end=906>Cruise Control</p></li><li data-start=907 data-end=926><p data-start=909 data-end=926>Push-Button Start</p></li></ul><hr data-start=928 data-end=931 /><p data-start=933 data-end=1090>📍 <strong data-start=936 data-end=962>Mississauga Auto Group</strong><br data-start=962 data-end=965 />2666 Royal Windsor Dr, Unit #11 & 12<br data-start=1001 data-end=1004 />Mississauga, ON L5J 4N1<br data-start=1027 data-end=1030 />📞 <strong data-start=1033 data-end=1090>Call us today at (905) 808-1198 to book a test drive!</strong></p><p data-start=1092 data-end=1280>⚡ <strong data-start=1094 data-end=1134>Why Buy from Mississauga Auto Group?</strong><br data-start=1134 data-end=1137 />✔ Trusted dealership with quality pre-owned vehicles<br data-start=1189 data-end=1192 />✔ Easy financing solutions for all credit types<br data-start=1239 data-end=1242 />✔ Customer-focused service and support</p><p data-start=1282 data-end=1434>🚗 <strong data-start=1285 data-end=1434>Don’t miss out on this 2020 Ford Escape SE AWD – stylish, practical, and ready for any season. Contact us today before it’s gone – it won’t last!</strong></p>

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 3-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 162,986 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

