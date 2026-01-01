$15,880+ taxes & licensing
2020 Nissan Rogue
AWD S
Location
Sport Empire Car Sales Mississauga
1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8
416-606-7758
$15,880
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 85,201 KM
Vehicle Description
*FULLY LOADED* *MINT CONDITION* *HEATED SEATS* *CERTIFIED* *AUTOMATIC* *REVERSE CAMERA* *BLIND SPOT MONITORING* Safety Certified included in Price | By Appointment Only: 416-606-7758 Year :2020 Price: $15,880+HST Make: Nissan Model: Rogue Trim: SV AWD Kms: 85,201 Sport empire cars Offering a beautiful Nissan Rogue SV AWD with 85,201 kms!! For the affordable price of $10,908+HST and licensing. Beautiful black exterior with a Black fabric interior. Vehicle COMES SAFETY CERTIFIED!! Professionally detailed and ready to go. Perfect combination of reliability, comfort and luxury. Buy with Trust with an Ontario registered dealer. VIN: 5N1AT2MV2LC731167
Sport Empire Car Sales Mississauga
416-606-7758