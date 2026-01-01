Menu
Year :2020 Price: $15,880+HST Make: Nissan Model: Rogue Trim: SV AWD Kms: 85,201 Sport empire cars Offering a beautiful Nissan Rogue SV AWD with 85,201 kms!! For the affordable price of $10,908+HST and licensing. Beautiful black exterior with a Black fabric interior. Vehicle COMES SAFETY CERTIFIED!! Professionally detailed and ready to go. Perfect combination of reliability, comfort and luxury. Buy with Trust with an Ontario registered dealer. VIN: 5N1AT2MV2LC731167

2020 Nissan Rogue

85,201 KM

$15,880

+ taxes & licensing
Location

Sport Empire Car Sales Mississauga

1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8

416-606-7758

$15,880

+ taxes & licensing

Used
85,201KM
VIN 5N1AT2MV2LC731167

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 85,201 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Full Tank of Fuel & Floor Mats
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Illuminated glove box
Front Cupholder
Air filtration
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
2 Seatback Storage Pockets
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Floor Console w/Covered Storage
Full Carpet Floor Covering
Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Smart Device Integration
Analog Appearance

Exterior

Variable Intermittent Wipers
Splash Guards
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Lip Spoiler
Black grille w/chrome surround
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
Chrome Side Windows Trim and Black Rear Window Trim

Safety

Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot
Collision Mitigation-Front

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electronic Transfer Case
110 amp alternator
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Brake Actuated Limited Slip Differential
Battery w/Run Down Protection
Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder
5.694 Axle Ratio
55 L Fuel Tank
Transmission: Xtronic CVT w/Sport Mode Switch -inc: automatic shifter manual mode
Automatic Full-Time All-Wheel

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
Wireless phone connectivity
2 LCD Monitors In The Front

Additional Features

Height Adjusters and Pretensioners
Heated Wiper Park and Defroster
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Fixed Rear Window w/Wiper

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

