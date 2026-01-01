Menu
<h3 data-start=169 data-end=235>FOR SALE: 2021 Toyota Corolla SE – Silver | $16,500 + Tax</h3><p data-start=237 data-end=439>Looking for a <strong data-start=251 data-end=298>reliable, stylish, and fuel-efficient sedan</strong>? This <strong data-start=305 data-end=331>2021 Toyota Corolla SE</strong> is the perfect daily driver, combining Toyota's legendary reliability with sporty looks and modern comfort.</p><p data-start=441 data-end=618>Finished in a sleek <strong data-start=461 data-end=480>Silver exterior</strong>, this Corolla SE has <strong data-start=502 data-end=521>only 175,000 km</strong> and is <strong data-start=529 data-end=569>priced aggressively at $16,500 + tax</strong>, making it an excellent value in today's market.</p><h4 data-start=620 data-end=642>⭐ Key Highlights:</h4><p data-start=643 data-end=852>✔ 2021 Toyota Corolla SE<br data-start=667 data-end=670>✔ Sporty SE trim<br data-start=686 data-end=689>✔ Automatic transmission<br data-start=713 data-end=716>✔ Fuel-efficient & reliable<br data-start=743 data-end=746>✔ Smooth ride, perfect for city & highway<br data-start=787 data-end=790>✔ Clean, modern interior<br data-start=814 data-end=817>✔ Well-maintained and ready to go</p><h4 data-start=854 data-end=879>💰 Purchase Options:</h4><p data-start=880 data-end=1034>✔ <strong data-start=882 data-end=905>Financing Available</strong><br data-start=905 data-end=908>✔ <strong data-start=910 data-end=939>Extended Warranty Options</strong><br data-start=939 data-end=942>✔ <strong data-start=944 data-end=971>GAP Insurance Available</strong><br data-start=971 data-end=974>✔ <strong data-start=976 data-end=1010>Safety Certification Available</strong> (for an additional fee $999)</p><p data-start=1036 data-end=1164>This vehicle is sold by a <strong data-start=1062 data-end=1101>trusted OMVIC-registered dealership</strong>, giving you peace of mind and a transparent buying experience.</p><p data-start=1166 data-end=1264>📍 <strong data-start=1169 data-end=1195>Mississauga Auto Group</strong><br data-start=1195 data-end=1198>2666 Royal Windsor Drive, Unit 11 & 12<br data-start=1236 data-end=1239>Mississauga, ON L5J 4N1</p><p data-start=1266 data-end=1395>📞 <strong data-start=1269 data-end=1286>Call or Text:</strong> 905-808-1198<br data-start=1299 data-end=1302>🌐 <strong data-start=1305 data-end=1317>Website:</strong> <a class=decorated-link href=http://www.mississaugaautogroup.com target=_new rel=noopener data-start=1318 data-end=1346>www.mississaugaautogroup.com</a><br data-start=1346 data-end=1349>📧 <strong data-start=1352 data-end=1362>Email:</strong> <a class=decorated-link cursor-pointer rel=noopener data-start=1363 data-end=1393>mississaugaautogroup@gmail.com</a></p><p data-start=1397 data-end=1477>👉 <strong data-start=1400 data-end=1477>Hurry! Clean Toyota Corollas don't last long. Book your test drive today!</strong></p>

VIN 5YFB4MBE4MP082131

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 21TC31

VIN 5YFB4MBE4MP082131

Vehicle Description

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

