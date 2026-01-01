$16,500+ taxes & licensing
2021 Toyota Corolla
SE
2021 Toyota Corolla
SE
Location
Mississauga Auto Group Inc.
2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
(905) 808 1198
Certified
$16,500
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 21TC31
- Mileage 175,000 KM
Vehicle Description
Looking for a reliable, stylish, and fuel-efficient sedan? This 2021 Toyota Corolla SE is the perfect daily driver, combining Toyota’s legendary reliability with sporty looks and modern comfort.
Finished in a sleek Silver exterior, this Corolla SE has only 175,000 km and is priced aggressively at $16,500 + tax, making it an excellent value in today’s market.⭐ Key Highlights:
✔ 2021 Toyota Corolla SE
✔ Sporty SE trim
✔ Automatic transmission
✔ Fuel-efficient & reliable
✔ Smooth ride, perfect for city & highway
✔ Clean, modern interior
✔ Well-maintained and ready to go
✔ Financing Available
✔ Extended Warranty Options
✔ GAP Insurance Available
✔ Safety Certification Available (for an additional fee $999)
This vehicle is sold by a trusted OMVIC-registered dealership, giving you peace of mind and a transparent buying experience.
📍 Mississauga Auto Group
2666 Royal Windsor Drive, Unit 11 & 12
Mississauga, ON L5J 4N1
📞 Call or Text: 905-808-1198
🌐 Website: www.mississaugaautogroup.com
📧 Email: mississaugaautogroup@gmail.com
👉 Hurry! Clean Toyota Corollas don’t last long. Book your test drive today!
Used Toyota Corolla Mississauga
2021 Toyota Corolla SE for sale Mississauga
Toyota Corolla SE Ontario
Used Corolla Mississauga Ontario
Affordable used cars Mississauga
Used sedan for sale Mississauga
Toyota Corolla financing Mississauga
Certified used cars Mississauga
Reliable used cars Ontario
Mississauga Auto Group used cars
Used Toyota dealer Mississauga
Best used car deals Mississauga Ontario
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Mississauga Auto Group Inc.
Email Mississauga Auto Group Inc.
Mississauga Auto Group Inc.
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
XXX-XXX-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
(905) 808 1198