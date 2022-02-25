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2022 RAM 1500

8,375 KM

Details Description Features

$134,990

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B Town Auto Sales

844-902-5177

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2022 RAM 1500

2022 RAM 1500

TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box

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2022 RAM 1500

TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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8,375KM
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  • Listing ID: 8277750
  • Stock #: 153381
  • VIN: 1C6SRFU96NN153381

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 8,375 KM

Vehicle Description

HST and Licensing will be extra**


This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C


WE APPROVE EVERYONE-GOOD/BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.


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AT B TOWN AUTO SALES WE ARE NOT ONLY CONCERNED ABOUT SELLING GREAT USED VEHICLES AT THE MOST COMPETITIVE PRICES AT OUR NEW LOCATION 6435 DIXIE RD UNIT 5, MISSISSAUGA, ON L5T 1X4. WE ALSO BELIEVE IN THE IMPORTANCE OF ESTABLISHING A LIFELONG RELATIONSHIP WITH OUR CLIENTS WHICH STARTS FROM THE MOMENT YOU WALK-IN TO THE DEALERSHIP. WE’RE HERE FOR YOU EVERY STEP OF THE WAY AND AIMS TO PROVIDE THE MOST PROMINENT, FRIENDLY AND TIMELY SERVICE WITH EACH EXPERIENCE YOU HAVE WITH US. YOU CAN THINK OF US AS BEING LIKE ‘YOUR FAMILY IN THE BUSINESS’ WHERE YOU CAN ALWAYS COUNT ON US TO PROVIDE YOU WITH THE BEST AUTOMOTIVE CARE.

Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors
Traction Control
ABS Brakes
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Digital clock
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Auto Dimming Mirrors
Entertainment System
Driver Side Airbag
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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