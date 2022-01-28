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2022 Tesla Model S

35 KM

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$197,990

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B Town Auto Sales

844-902-5177

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2022 Tesla Model S

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Plaid AWD

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2022 Tesla Model S

Plaid AWD

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6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

  1. 8262039
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35KM
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  • Listing ID: 8262039
  • Stock #: 458668
  • VIN: 5YJSA1E69NF458668

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Stock # 458668
  • Mileage 35 KM

Vehicle Description

2022 TESLA MODEL S PLAID AWD Comes with POWER WINDOWS,POWER LOCKS,POWER STEERING,AM/FM STERIO, HEAD UP DISPLAY, AUTOMATIC PARKING, SEAT MEMORY, SEAT MASSAGE and many more features.


FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C


This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


WE APPROVE EVERYONE-GOOD/BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.


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Vehicle Features

Fog Lights
Alloy Wheels
Power Mirrors
Power Windows
POWER SEAT
Air Conditioning
Navigation System
Remote Trunk Release
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof/Moonroof
AM/FM Stereo
Bluetooth
Power Brakes
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Low Tire Pressure Warning
Climate Control
Rain sensor wipers
Cup Holder
Premium Audio
Entertainment System
Automatic Headlight

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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