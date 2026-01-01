$CALL+ taxes & licensing
2023 Hyundai Elantra
Manual
Location
Mississauga Auto Group Inc.
2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
(905) 808 1198
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 4,720 KM
Vehicle Description
Turn heads with this 2023 Hyundai Elantra N Line in a sleek Black on Black finish. This low-kilometre performance sedan has only 4,720 KM and is fully loaded, offering sporty styling, advanced technology, and exceptional value.🚗 Vehicle Highlights:
Year: 2023
Model: Hyundai Elantra N Line
Exterior / Interior: Black on Black
Mileage: Only 4,720 KM
Condition: Like New
Transmission: Sport-Tuned Automatic
Drivetrain: FWD
Turbocharged N Line Performance Engine
Sport Seats with Red Stitching
Large Touchscreen Infotainment System
Apple CarPlay & Android Auto
Backup Camera & Safety Tech Package
Alloy Wheels & Sport Styling
Keyless Entry & Push-Button Start
Extended Warranty Available
Flexible Financing Options
Safety Inspected & Ready to Drive
This 2023 Elantra N Line for sale is perfect for drivers looking for performance, reliability, and modern tech with extremely low kilometres. Don’t miss your chance to own a nearly new Hyundai Elantra N Line at a fraction of new pricing.
📍 Visit Us Today:
Mississauga Auto Group
2666 Royal Windsor Dr, Unit 11–12
Mississauga, Ontario
📞 Call/Text: 905-808-1198
📩 Message us now to schedule a test drive or request more info!
Vehicle Features
