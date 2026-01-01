Menu
<h3 data-start=175 data-end=284>🔥 2023 Hyundai Elantra N Line – Black on Black | Only 4,720 KM | Loaded | Warranty & Financing Available</h3><p data-start=286 data-end=533>Turn heads with this <strong data-start=307 data-end=338>2023 Hyundai Elantra N Line</strong> in a sleek <strong data-start=350 data-end=368>Black on Black</strong> finish. This <strong data-start=382 data-end=417>low-kilometre performance sedan</strong> has only <strong data-start=427 data-end=439>4,720 KM</strong> and is <strong data-start=447 data-end=463>fully loaded</strong>, offering sporty styling, advanced technology, and exceptional value.</p><h4 data-start=535 data-end=562>🚗 Vehicle Highlights:</h4><ul data-start=563 data-end=798><li data-start=563 data-end=581><p data-start=565 data-end=581><strong data-start=565 data-end=574>Year:</strong> 2023</p></li><li data-start=582 data-end=623><p data-start=584 data-end=623><strong data-start=584 data-end=594>Model:</strong> Hyundai Elantra <strong data-start=611 data-end=621>N Line</strong></p></li><li data-start=624 data-end=667><p data-start=626 data-end=667><strong data-start=626 data-end=650>Exterior / Interior:</strong> Black on Black</p></li><li data-start=668 data-end=702><p data-start=670 data-end=702><strong data-start=670 data-end=682>Mileage:</strong> Only <strong data-start=688 data-end=700>4,720 KM</strong></p></li><li data-start=703 data-end=730><p data-start=705 data-end=730><strong data-start=705 data-end=719>Condition:</strong> Like New</p></li><li data-start=731 data-end=774><p data-start=733 data-end=774><strong data-start=733 data-end=750>Transmission:</strong> Sport-Tuned Automatic</p></li><li data-start=775 data-end=798><p data-start=777 data-end=798><strong data-start=777 data-end=792>Drivetrain:</strong> FWD</p></li></ul><h4 data-start=800 data-end=826>⭐ Features & Options:</h4><ul data-start=827 data-end=1090><li data-start=827 data-end=869><p data-start=829 data-end=869>Turbocharged N Line Performance Engine</p></li><li data-start=870 data-end=904><p data-start=872 data-end=904>Sport Seats with Red Stitching</p></li><li data-start=905 data-end=946><p data-start=907 data-end=946>Large Touchscreen Infotainment System</p></li><li data-start=947 data-end=979><p data-start=949 data-end=979>Apple CarPlay & Android Auto</p></li><li data-start=980 data-end=1019><p data-start=982 data-end=1019>Backup Camera & Safety Tech Package</p></li><li data-start=1020 data-end=1052><p data-start=1022 data-end=1052>Alloy Wheels & Sport Styling</p></li><li data-start=1053 data-end=1090><p data-start=1055 data-end=1090>Keyless Entry & Push-Button Start</p></li></ul><h4 data-start=1092 data-end=1111>✅ Added Value:</h4><ul data-start=1112 data-end=1220><li data-start=1112 data-end=1147><p data-start=1114 data-end=1147><strong data-start=1114 data-end=1145>Extended Warranty Available</strong></p></li><li data-start=1148 data-end=1182><p data-start=1150 data-end=1182><strong data-start=1150 data-end=1180>Flexible Financing Options</strong></p></li><li data-start=1183 data-end=1220><p data-start=1185 data-end=1220>Safety Inspected & Ready to Drive</p></li></ul><p data-start=1222 data-end=1471>This <strong data-start=1227 data-end=1259>2023 Elantra N Line for sale</strong> is perfect for drivers looking for <strong data-start=1295 data-end=1340>performance, reliability, and modern tech</strong> with extremely low kilometres. Don’t miss your chance to own a <strong data-start=1404 data-end=1441>nearly new Hyundai Elantra N Line</strong> at a fraction of new pricing.</p><p data-start=1214 data-end=1326>📍 <strong data-start=1217 data-end=1236>Visit Us Today:</strong><br data-start=1236 data-end=1239><strong data-start=1239 data-end=1265>Mississauga Auto Group</strong><br data-start=1265 data-end=1268>2666 Royal Windsor Dr, Unit 11–12<br data-start=1301 data-end=1304>Mississauga, Ontario</p><p data-start=1328 data-end=1431>📞 <strong data-start=1331 data-end=1345>Call/Text:</strong> 905-808-1198<br data-start=1358 data-end=1361>📩 <strong data-start=1364 data-end=1382>Message us now</strong> to schedule a test drive or request more info!</p>

Mississauga Auto Group Inc.

2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1

(905) 808 1198

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

VIN KMHLW4AK1PU016905

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 4,720 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Mississauga Auto Group Inc.

Mississauga Auto Group Inc.

2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

2023 Hyundai Elantra