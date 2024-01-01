$47,900+ tax & licensing
2023 Hyundai PALISADE
ULTIMATE CALLIGRAPHY 7-PASSENGERS AWD ONE OWNER
2023 Hyundai PALISADE
ULTIMATE CALLIGRAPHY 7-PASSENGERS AWD ONE OWNER
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$47,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 11767824
- Mileage 33,500 KM
Vehicle Description
CERTIFIED 2023 HYUNDAI PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY 3.8L 6 CYL GAS AWD (HYPER WHITE INTERIOR) LEATHER SEATS LEATHER STEERING WHEEL
7 SEATERS/PILOT STATES (2ND ROW)
3-ZONE AIR CONDITIONING
ALL WHEEL DRIVE
ALUM/ALLOY WHEELS (20 INCH)
PREMIUM SOUND SYS HD RADIO SIRIUSXM SATELLITE RADIO / AUXILIARY INPUT/ BLUETOOTH
ANDROID & APPLE CARPLAY( MP3 PLAYER)
NAVIGATION SYS
FRONT MASSAGE SEATS
COOLED AND HEATED SEATS DRIVER AND PASSENGERS
HEATED STEERING WHEEL
DRIVER-FRONT AIR BAG
DUAL SUNROOF
ELECTRONIC PARKING AID
ELECTRONIC STABILITY CONTROL
EXTERIOR MEMORY MIRRORS
ELECTROCHROMATIC MIRROR
SMART KEY SYSTEM /KEYLESS ENTRY
LEFT-CURTAIN AIRBAG
POWER DRIVER AND PASSENGER SEATS
POWER REAR LIFTGATE
POWER REMOTE MIRROR
GLASS RAIN SENSING WIPERS + REAR GATE WIPER+ REAR HEATING
REARVIEW CAMERA
REMOTE VEHICLE STARTER
SECOND ROW SIDE AIRBAG /HEAD PROTECTION/ SIDE AIRBAGS
SIDE BLIND ZONE ALERT
STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROL
TELEMATIC SYSTEMS
THEFT DETERRENT SYS.
THIRD ROW SEAT
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
TRACTION CONTROL/ELECTRONIC
VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!
THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Victory Motors
Email Victory Motors
Victory Motors
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-452-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing
416-452-7777