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<p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>CERTIFIED 2023 HYUNDAI PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY 3.8L 6 CYL GAS<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>AWD (HYPER WHITE INTERIOR) LEATHER SEATS LEATHER STEERING WHEEL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;> </span><span style=font-size: 10pt;>7 SEATERS/</span><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>PILOT STATES (2ND ROW)</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>3-ZONE AIR CONDITIONING</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>ALL WHEEL DRIVE<span style=mso-tab-count: 2;>                             </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>ALUM/ALLOY WHEELS (20 INCH)</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; 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line-height: 107%;>DUAL SUNROOF<span style=mso-tab-count: 1;> </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>ELECTRONIC PARKING AID<span style=mso-tab-count: 1;>            </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>ELECTRONIC STABILITY CONTROL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>EXTERIOR MEMORY MIRRORS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>ELECTROCHROMATIC MIRROR</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>SMART KEY SYSTEM /KEYLESS ENTRY </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>LEFT-CURTAIN AIRBAG</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>POWER DRIVER AND PASSENGER SEATS </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>POWER REAR LIFTGATE<span style=mso-tab-count: 1;>    </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>POWER REMOTE MIRROR</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>GLASS<span style=mso-tab-count: 1;>   </span>RAIN SENSING WIPERS + REAR GATE WIPER+ REAR HEATING</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>REARVIEW CAMERA</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>REMOTE VEHICLE STARTER<span style=mso-tab-count: 2;>                            </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>SECOND ROW SIDE AIRBAG /HEAD PROTECTION/ SIDE AIRBAGS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>SIDE BLIND ZONE ALERT<span style=mso-tab-count: 1;> </span><span style=mso-tab-count: 1;>                </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROL<span style=mso-tab-count: 1;>      </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>TELEMATIC SYSTEMS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>THEFT DETERRENT SYS.</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>THIRD ROW SEAT</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>TRACTION CONTROL/ELECTRONIC</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;> </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><strong><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY. </span></strong></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10pt;>OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOURE INTERESTED.</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;> </span></p>

2023 Hyundai PALISADE

33,500 KM

Details Description Features

$47,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2023 Hyundai PALISADE

ULTIMATE CALLIGRAPHY 7-PASSENGERS AWD ONE OWNER

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2023 Hyundai PALISADE

ULTIMATE CALLIGRAPHY 7-PASSENGERS AWD ONE OWNER

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

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33,500KM
Excellent Condition
VIN KM8R5DGE0PU535183

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11767824
  • Mileage 33,500 KM

Vehicle Description

CERTIFIED 2023 HYUNDAI PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY 3.8L 6 CYL GAS  AWD (HYPER WHITE INTERIOR) LEATHER SEATS LEATHER STEERING WHEEL

 7 SEATERS/PILOT STATES (2ND ROW)

3-ZONE AIR CONDITIONING

ALL WHEEL DRIVE                            

ALUM/ALLOY WHEELS (20 INCH)

PREMIUM SOUND SYS HD RADIO SIRIUSXM SATELLITE RADIO  / AUXILIARY INPUT/ BLUETOOTH

ANDROID & APPLE CARPLAY( MP3 PLAYER)             

NAVIGATION SYS

FRONT MASSAGE SEATS

COOLED AND HEATED SEATS DRIVER AND PASSENGERS

HEATED STEERING WHEEL

DRIVER-FRONT AIR BAG

DUAL SUNROOF

ELECTRONIC PARKING AID           

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

EXTERIOR MEMORY MIRRORS

ELECTROCHROMATIC MIRROR

SMART KEY SYSTEM /KEYLESS ENTRY

LEFT-CURTAIN AIRBAG

POWER DRIVER AND PASSENGER SEATS

POWER REAR LIFTGATE   

POWER REMOTE MIRROR

GLASS   RAIN SENSING WIPERS + REAR GATE WIPER+ REAR HEATING

REARVIEW CAMERA

REMOTE VEHICLE STARTER                           

SECOND ROW SIDE AIRBAG /HEAD PROTECTION/ SIDE AIRBAGS

SIDE BLIND ZONE ALERT                

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROL     

TELEMATIC SYSTEMS

THEFT DETERRENT SYS.

THIRD ROW SEAT

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

TRACTION CONTROL/ELECTRONIC

 

VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! 

THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY. 

FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.

OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.

PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

 

Vehicle Features

Packages

WC9

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Cooled Rear Seat(s)
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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