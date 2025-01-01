Menu
Year :2023 Price: 27,880$ Make: Hyundai sonata Model: luxury hybrid Kms: 66,925 Sport empire cars Offering a beautiful 2023 hyundai sonata ultimate hybrid with ONLY 66,925kms!! For the affordable price of only $27,880+HST and licensing. Beautiful white exterior with a cream interior. Vehicle COMES SAFETY CERTIFIED!! Vehicle is professionally detailed and safety certified ready to go. Perfect combination of reliability, comfort and luxury. Attractive features like cruise control, heated seats, heated steering and much much more. Buy with Trust with an Ontario registered dealer. KMHL34JJXPA073959

2023 Hyundai Sonata

66,928 KM

Details Description

$27,880

+ taxes & licensing
2023 Hyundai Sonata

Hybrid SEL

12899855

2023 Hyundai Sonata

Hybrid SEL

Location

Sport Empire Car Sales Mississauga

1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8

416-606-7758

$27,880

+ taxes & licensing

Used
66,928KM
VIN KMHL34JJXPA073959

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Transmission Automatic
  • Mileage 66,928 KM

Vehicle Description

Sport Empire Car Sales Mississauga

Sport Empire Car Sales Mississauga

Lot A

1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8

416-606-7758

$27,880

+ taxes & licensing>

Sport Empire Car Sales Mississauga

416-606-7758

2023 Hyundai Sonata