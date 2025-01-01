$27,880+ taxes & licensing
2023 Hyundai Sonata
Hybrid SEL
Location
Sport Empire Car Sales Mississauga
1220 Brittanna Rd E unit B, Mississauga, ON L4W 1C8
416-606-7758
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Sedan
- Transmission Automatic
- Mileage 66,928 KM
Vehicle Description
**HYBRID* *Ultimate* *GAS SAVER* CERTIFIED* *AUTOMATIC* *BLIND SPOT ALERT* Safety Certified included in Price | By Appointment only! Year :2023 Price: 27,880$ Make: Hyundai sonata Model: luxury hybrid Kms: 66,925 Sport empire cars Offering a beautiful 2023 hyundai sonata ultimate hybrid with ONLY 66,925kms!! For the affordable price of only $27,880+HST and licensing. Beautiful white exterior with a cream interior. Vehicle COMES SAFETY CERTIFIED!! Vehicle is professionally detailed and safety certified ready to go. Perfect combination of reliability, comfort and luxury. Attractive features like cruise control, heated seats, heated steering and much much more. Buy with Trust with an Ontario registered dealer. KMHL34JJXPA073959
