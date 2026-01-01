$65,995+ taxes & licensing
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2024 Ford F-150
Lariat
2024 Ford F-150
Lariat
Location
Dixie Ford Sales
5495 Dixie Rd, Mississauga, ON L4W 1E6
905-629-1300
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$65,995
+ taxes & licensing
Actions
Used
38,884KM
VIN 1FTFW5LD4RFC22135
Vehicle Details
- Exterior Colour Oxford White
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 38,884 KM
Vehicle Features
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Running Boards
Sunroof
tinted windows
Panoramic Sunroof
Tow Hooks
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Locks
Interior
Air Conditioning
Bucket Seats
Heated Seats
Immobilizer
Rear Defroster
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
SECURITY ALARM
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Mechanical
Power Steering
Limited Slip Differential
Four Wheel Drive
Lithium Ion Traction Battery
Seating
Leather Seats
Memory Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Cooled Front Seat(s)
Convenience
Remote Starter
Telescopic Steering
Intermittent Wipers
Rain sensor wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Mirror Memory
Remote Entry
Safety
Brake Assist
Parking Distance Sensors
Stability Control
BACKUP CAMERA
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Lock Brakes (ABS)
Lane Departure Warning
PASSENGER AIRBAGS
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
am/fm
Bluetooth
Satellite Radio
MP3 CD Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Comfort
Climate Control
Powertrain
V6 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Premium Audio
Auto Dimming Mirrors
Bed Liner
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Dual Air Controls
GPS System
Hill Ascent Control
Telematics
Power Folding Mirrors
Head up display
Pass through rear seat
Automatic head lights
A/T
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Gas/Electric Hybrid
Led Headlights
Four Wheel Disk Brakes
Driver Airbags
Passenger Airbag Sensor
Rear Collision Mitigation
Passenger illuminated vanity mirror
10-Speed A/T
Requires Subscription
Adaptative Cruise Control
Tires Front All Terrain
Tires Rear All Terrain
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dixie Ford Sales
5495 Dixie Rd, Mississauga, ON L4W 1E6
Member UCDA Member
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Call Dealer
905-629-XXXX(click to show)
$65,995
+ taxes & licensing>
Dixie Ford Sales
905-629-1300
2024 Ford F-150