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2024 Ford F-150

38,884 KM

Details Features

$65,995

+ taxes & licensing
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2024 Ford F-150

Lariat

Watch This Vehicle
14434450

2024 Ford F-150

Lariat

Location

Dixie Ford Sales

5495 Dixie Rd, Mississauga, ON L4W 1E6

905-629-1300

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$65,995

+ taxes & licensing

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Used
38,884KM
VIN 1FTFW5LD4RFC22135

Vehicle Details

  • Exterior Colour Oxford White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 38,884 KM

Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Running Boards
Sunroof
tinted windows
Panoramic Sunroof
Tow Hooks

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Locks

Interior

Air Conditioning
Bucket Seats
Heated Seats
Immobilizer
Rear Defroster
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
SECURITY ALARM
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
Limited Slip Differential
Four Wheel Drive
Lithium Ion Traction Battery

Seating

Leather Seats
Memory Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Cooled Front Seat(s)

Convenience

Remote Starter
Telescopic Steering
Intermittent Wipers
Rain sensor wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Mirror Memory
Remote Entry

Safety

Brake Assist
Parking Distance Sensors
Stability Control
BACKUP CAMERA
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Lock Brakes (ABS)
Lane Departure Warning
PASSENGER AIRBAGS
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Media / Nav / Comm

am/fm
Bluetooth
Satellite Radio
MP3 CD Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Powertrain

V6 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Premium Audio
Auto Dimming Mirrors
Bed Liner
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Dual Air Controls
GPS System
Hill Ascent Control
Telematics
Power Folding Mirrors
Head up display
Pass through rear seat
Automatic head lights
A/T
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Gas/Electric Hybrid
Led Headlights
Four Wheel Disk Brakes
Driver Airbags
Passenger Airbag Sensor
Rear Collision Mitigation
Passenger illuminated vanity mirror
10-Speed A/T
Requires Subscription
Adaptative Cruise Control
Tires Front All Terrain
Tires Rear All Terrain
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Dixie Ford Sales

Dixie Ford Sales

5495 Dixie Rd, Mississauga, ON L4W 1E6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-629-XXXX

(click to show)

905-629-1300

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$65,995

+ taxes & licensing>

Dixie Ford Sales

905-629-1300

2024 Ford F-150