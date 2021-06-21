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2021 Other TRAILER

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613-721-CARS (2277)

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Cargo Trailer 2 5000 lb axles

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2021 Other TRAILER

Cargo Trailer 2 5000 lb axles

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Bells Corner Auto

1912 Robertson Rd, Nepean, ON K2H 5B8

613-721-CARS (2277)

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Certified

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100KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7462502
  • VIN: 7FWBE2021M1015501

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Car Hauler
  • Doors 2-door
  • Mileage 100 KM

Vehicle Description

 

 

AUTOMATIC, AIR CONDITION, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, ALLOY WHEELS, KEY LESS ENTRY AND CRUISE CONTROL

SAFETY INCLUDED, TAXES AND PLATES EXTRA

6 MONTH OR 6000 KM POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED. eXTENDED WARRANTY AVAILABLE AT ADDITIONAL COST.

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2021 Ford 

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Ea

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