$30,888+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
2023 Chrysler 300
300S AWD
2023 Chrysler 300
300S AWD
Location
Dilawri Chrysler
370 W Hunt Club Rd, Nepean, ON K2E 1A5
613-801-0278
$30,888
+ taxes & licensing
Used
80,458KM
VIN 2C3CCAGG5PH585598
Vehicle Details
- Exterior Colour Bright White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # A1106
- Mileage 80,458 KM
Vehicle Features
Interior
Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Compass
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Navigation System
Overhead Console
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
rear reading lights
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Rear seat centre armrest
Garage door transmitter
Safety
Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Trailer Sway Control
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Knee airbag
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power door mirrors
Mechanical
Power Steering
Block Heater
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering
Transmission: 8 speed automatic
Exterior
Alloy Wheels
Spoiler
Rain Sensing Wipers
Tires: Performance
POWER MOONROOF
Perimeter/approach lights
Comfort
Telescoping Steering Wheel
Front dual zone A/C
Trim
Leather upholstery
Seating
Power Driver Seat
Media / Nav / Comm
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Convenience
Speed Sensitive Wipers
Variably intermittent wipers
Automatic temperature control
Delay-off headlights
Fully automatic headlights
Additional Features
Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Radio data system
Auto-dimming door mirrors
Turn signal indicator mirrors
Anti-whiplash front head restraints
Rear beverage holders
Variable Valve Control
Number of Valves: 24
Sequential multi-point fuel injection
Recommended fuel: regular unleaded
Four wheel independent suspension
Front seats: bucket
Rear seats: bench
1-touch down
1-touch up
Bumpers: body-colour
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Cylinder configuration: V-6
Max seating capacity: 5
Powertrain warranty: 60 months/100,000km
Rear cargo: trunk
Towing capacity: 454kg (1,001lbs)
Roadside assistance coverage: 60 months/100,000km
Corrosion perforation warranty: 60 months/160,000km
Engine location: front
Basic warranty: 36 months/60,000km
Door mirrors: body-colour
Fuel economy highway: 8.7L/100 km
Tailpipe finisher: chrome
1st row LCD monitors: 2
Turning radius: 6.0m (19.5')
Speakers: 9
Compression ratio: 10.20 to 1
Engine displacement: 3.6 L
Manual-shift auto: AUTOSTICK
Passenger volume: 3,010L (106.3 cu.ft.)
Fuel tank capacity: 70.0L
AM/FM radio: SiriusXM
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Power 2-way driver lumbar support
Power 2-way passenger lumbar support
Configurable
Wheel size: 19
Speaker type: Alpine
Exterior parking camera rear: ParkView yes
Emergency communication system: SiriusXM Guardian
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months): 12
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Proximity key: doors and push button start
Rear headroom: 963mm (37.9)
Drive type: all-wheel
Smart device integration: Apple CarPlay/Android Auto
Front tires: 235/55HR19.0
Rear tires: 235/55HR19.0
Front headroom: 981mm (38.6)
Engine bore x stroke: 96.0mm x 83.0mm (3.78 x 3.27)
Blind spot: Blind Spot Detection warning
Fuel economy combined: 11.0L/100 km
Primary LCD size: 8.4
Exterior body width: 1,902mm (74.9)
Fuel economy city: 12.8L/100 km
Internet access capable: 4G LTE Wi-Fi Hot Spot
Torque: 264 lb.-ft. @ 4,800RPM
Horsepower: 300hp @ 6,350RPM
Tracker system: SiriusXM Guardian
Engine torque: 264 lb.-ft. @ 4,800RPM
Exterior length: 5,044mm (198.6)
Wheelbase: 3,052mm (120.2)
Front legroom: 1,061mm (41.8)
Rear legroom: 1,019mm (40.1)
Front hiproom: 1,428mm (56.2)
Rear hiproom: 1,425mm (56.1)
Front shoulder room: 1,510mm (59.4)
Rear shoulder room: 1,465mm (57.7)
Exterior height: 1,485mm (58.5)
Rear collision: Rear Cross Path Detection warning
GVWR: 2,426kg (5,348lbs)
Curb weight: 1,935kg (4,266lbs)
Parking sensors: ParkSense front and rear
Compressor: Not Available
Appearance: digital/analog
Engine litres: 3.6L
Seat Upholstery: leather Nappa
Hybrid traction battery type: none
Standard fuel economy fuel type: gasoline
Moonroof sunshade: power
Interior rear cargo volume: 462 L (16 cu.ft.)
Interior maximum rear cargo volume: 462 L (16 cu.ft.)
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dilawri Chrysler
2021 Mazda CX-5 2021.5 GS AWD 34,570 KM $28,988 + tax & lic
2021 Jeep Wrangler Unlimited Unlimited High Altitude 4x4 86,524 KM $39,988 + tax & lic
2019 Volkswagen Golf Comfortline 5-door Manual 108,444 KM $16,888 + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Dilawri Chrysler
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dilawri Chrysler
370 W Hunt Club Rd, Nepean, ON K2E 1A5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-801-XXXX(click to show)
$30,888
+ taxes & licensing>
Dilawri Chrysler
613-801-0278
2023 Chrysler 300