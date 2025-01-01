$CALL+ taxes & licensing
2024 Mazda CX-5
GX AWD w/o CD
Location
Dilawri Chrysler
370 W Hunt Club Rd, Nepean, ON K2E 1A5
613-801-0278
Used
17,620KM
VIN JM3KFBBL0R0439973
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # A1003
- Mileage 17,620 KM
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Power Options
Power Windows
Power door mirrors
Interior
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
rear reading lights
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Mechanical
Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Exterior
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Window Wiper
Rain Sensing Wipers
Perimeter/approach lights
Comfort
Telescoping Steering Wheel
Convenience
Variably intermittent wipers
Delay-off headlights
Fully automatic headlights
Additional Features
Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Radio data system
Emergency communication system
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Variable Valve Control
Cylinder Configuration: I-4
Seat upholstery: cloth
Transmission: 6 Speed Automatic
Number of valves: 16
Recommended fuel: regular unleaded
Four wheel independent suspension
Front seats: bucket
1-touch down
1-touch up
Bumpers: body-colour
Rear seats: split-bench
Manual-shift auto
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Engine displacement: 2.5 L
Max seating capacity: 5
Engine location: front
Door mirrors: body-colour
Roadside assistance coverage: 36 months/ unlimited distance
Rear cargo: liftgate
1st row LCD monitors: 1
Speakers: 4
Approach angle: 17 deg
Ramp breakover angle: 16 deg
Tailpipe finisher: chrome
Turning radius: 5.5m (18.0')
Fuel economy city: 10.2L/100 km
Towing capacity: 907kg (2,000lbs)
Front tires: 225/65HR17.0
Rear tires: 225/65HR17.0
Fuel tank capacity: 58.0L
Departure angle: 23 deg
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Auto high-beam headlights
Wheel size: 17
Exterior parking camera rear
Powertrain warranty: 60 months/ unlimited distance
Smart device integration: Android Auto/Apple CarPlay
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Limited slip differential: brake actuated
Rear collision: Rear Cross Traffic Alert (RCTA) warning
Proximity key: push button start only
Engine bore x stroke: 89.0mm x 100.0mm (3.50 x 3.94)
Drive type: all-wheel
Exterior body width: 1,844mm (72.6)
Horsepower: 187hp @ 6,000RPM
Torque: 186 lb.-ft. @ 4,000RPM
Engine horsepower: 187hp @ 6,000RPM
Engine torque: 186 lb.-ft. @ 4,000RPM
Compression ratio: 13.00 to 1
Wheelbase: 2,698mm (106.2)
Front legroom: 1,041mm (41.0)
Rear legroom: 1,007mm (39.6)
Rear headroom: 991mm (39.0)
Front hiproom: 1,402mm (55.2)
Rear hiproom: 1,405mm (55.3)
Front shoulder room: 1,451mm (57.1)
Rear shoulder room: 1,392mm (54.8)
Passenger volume: 2,934L (103.6 cu.ft.)
Basic warranty: 36 months/ unlimited distance
Corrosion perforation warranty: 84 months/ unlimited distance
Primary LCD size: 10.3
Fuel economy highway: 8.2L/100 km
Exterior height: 1,679mm (66.1)
Fuel economy combined: 9.3L/100 km
Blind spot: Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM) warning
Front headroom: 1,009mm (39.7)
Exterior length: 4,575mm (180.1)
Lane departure: Lane-keep Assist System (LAS) active
Forward collision: Smart City Brake Support (SCBS) mitigation
Ground clearance (min): 193mm (7.6)
Compressor: Not Available
Appearance: digital/analog
Engine litres: 2.5L
Adaptive Cruise Control: Mazda Radar Cruise Control (MRCC) w/Stop & Go
Hybrid traction battery type: none
Remote engine start: smart device only (subscription required)
Curb weight: 1,657kg (3,653lbs)
Standard fuel economy fuel type: gasoline
Front pedestrian detection: prevention
Interior maximum rear cargo volume: 1,680 L (59 cu.ft.)
Interior rear cargo volume: 871 L (31 cu.ft.)
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
