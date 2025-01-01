Menu
Account
Sign In

2024 Mazda CX-5

17,620 KM

Details Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2024 Mazda CX-5

GX AWD w/o CD

Watch This Vehicle
12873140

2024 Mazda CX-5

GX AWD w/o CD

Location

Dilawri Chrysler

370 W Hunt Club Rd, Nepean, ON K2E 1A5

613-801-0278

  1. 12873140
  2. 12873140
  3. 12873140
  4. 12873140
  5. 12873140
  6. 12873140
  7. 12873140
  8. 12873140
  9. 12873140
  10. 12873140
  11. 12873140
  12. 12873140
  13. 12873140
  14. 12873140
  15. 12873140
  16. 12873140
  17. 12873140
  18. 12873140
  19. 12873140
  20. 12873140
  21. 12873140
  22. 12873140
  23. 12873140
  24. 12873140
  25. 12873140
  26. 12873140
  27. 12873140
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
17,620KM
VIN JM3KFBBL0R0439973

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # A1003
  • Mileage 17,620 KM

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag

Power Options

Power Windows
Power door mirrors

Interior

Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
rear reading lights
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders

Mechanical

Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Steering Wheel Mounted Audio Controls

Exterior

Alloy Wheels
Spoiler
Rear Window Wiper
Rain Sensing Wipers
Perimeter/approach lights

Comfort

Telescoping Steering Wheel

Convenience

Variably intermittent wipers
Delay-off headlights
Fully automatic headlights

Additional Features

Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Radio data system
Emergency communication system
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Variable Valve Control
Cylinder Configuration: I-4
Seat upholstery: cloth
Transmission: 6 Speed Automatic
Number of valves: 16
Recommended fuel: regular unleaded
Four wheel independent suspension
Front seats: bucket
1-touch down
1-touch up
Bumpers: body-colour
Rear seats: split-bench
Manual-shift auto
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Engine displacement: 2.5 L
Max seating capacity: 5
Engine location: front
Door mirrors: body-colour
Roadside assistance coverage: 36 months/ unlimited distance
Rear cargo: liftgate
1st row LCD monitors: 1
Speakers: 4
Approach angle: 17 deg
Ramp breakover angle: 16 deg
Tailpipe finisher: chrome
Turning radius: 5.5m (18.0')
Fuel economy city: 10.2L/100 km
Towing capacity: 907kg (2,000lbs)
Front tires: 225/65HR17.0
Rear tires: 225/65HR17.0
Fuel tank capacity: 58.0L
Departure angle: 23 deg
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Auto high-beam headlights
Wheel size: 17
Exterior parking camera rear
Powertrain warranty: 60 months/ unlimited distance
Smart device integration: Android Auto/Apple CarPlay
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Limited slip differential: brake actuated
Rear collision: Rear Cross Traffic Alert (RCTA) warning
Proximity key: push button start only
Engine bore x stroke: 89.0mm x 100.0mm (3.50 x 3.94)
Drive type: all-wheel
Exterior body width: 1,844mm (72.6)
Horsepower: 187hp @ 6,000RPM
Torque: 186 lb.-ft. @ 4,000RPM
Engine horsepower: 187hp @ 6,000RPM
Engine torque: 186 lb.-ft. @ 4,000RPM
Compression ratio: 13.00 to 1
Wheelbase: 2,698mm (106.2)
Front legroom: 1,041mm (41.0)
Rear legroom: 1,007mm (39.6)
Rear headroom: 991mm (39.0)
Front hiproom: 1,402mm (55.2)
Rear hiproom: 1,405mm (55.3)
Front shoulder room: 1,451mm (57.1)
Rear shoulder room: 1,392mm (54.8)
Passenger volume: 2,934L (103.6 cu.ft.)
Basic warranty: 36 months/ unlimited distance
Corrosion perforation warranty: 84 months/ unlimited distance
Primary LCD size: 10.3
Fuel economy highway: 8.2L/100 km
Exterior height: 1,679mm (66.1)
Fuel economy combined: 9.3L/100 km
Blind spot: Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM) warning
Front headroom: 1,009mm (39.7)
Exterior length: 4,575mm (180.1)
Lane departure: Lane-keep Assist System (LAS) active
Forward collision: Smart City Brake Support (SCBS) mitigation
Ground clearance (min): 193mm (7.6)
Compressor: Not Available
Appearance: digital/analog
Engine litres: 2.5L
Adaptive Cruise Control: Mazda Radar Cruise Control (MRCC) w/Stop & Go
Hybrid traction battery type: none
Remote engine start: smart device only (subscription required)
Curb weight: 1,657kg (3,653lbs)
Standard fuel economy fuel type: gasoline
Front pedestrian detection: prevention
Interior maximum rear cargo volume: 1,680 L (59 cu.ft.)
Interior rear cargo volume: 871 L (31 cu.ft.)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Dilawri Chrysler

Used 2022 Volkswagen Golf GTI Autobahn Auto for sale in Nepean, ON
2022 Volkswagen Golf GTI Autobahn Auto 52,441 KM $32,888 + tax & lic
Used 2024 Subaru Forester TOURING AWD for sale in Nepean, ON
2024 Subaru Forester TOURING AWD 51,442 KM $35,988 + tax & lic
Used 2017 RAM 1500 4WD Quad Cab 140.5 SLT for sale in Nepean, ON
2017 RAM 1500 4WD Quad Cab 140.5 SLT 75,399 KM $CALL + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Dilawri Chrysler

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dilawri Chrysler

Dilawri Chrysler

370 W Hunt Club Rd, Nepean, ON K2E 1A5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-801-XXXX

(click to show)

613-801-0278

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Dilawri Chrysler

613-801-0278

2024 Mazda CX-5