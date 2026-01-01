Menu
EXPERIENCE REFINED PERFORMANCE WITH THIS FORD FUSION TITANIUM AWD. POWERED BY FORDS POWERFUL, YET FUEL EFFICIENT 2.0L ECOBOOST TURBOCHARGED ENGINE AND 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, THIS SEDAN COMBINES COMFORT, TECHNOLOGY AND SUPERIOR HANDLING FOR DAILY COMMUTES OR WEEKEND GETAWAYS. FULLY LOADED WITH ALL OPTIONS INCLUDING VOICE ACTIVATED NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, FACTORY REMOTE STARTER, BLUETOOTH W/ AUDIO STREAMING, HEATED/AIR COOLED/POWER/MEMORY LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, BLIND SPOT INDICATORS, SELF-PARKING, LANE DEPARTURE, ACTIVE CRUISE CONTROL, SONY SOUND SYSTEM, MY-SYNC, SATELLITE RADIO, USB INPUT, FRONT AND REAR PARK SENSORS, PASSIVE ENTRY W/ PUSH START IGNITION, TRACTION CONTROL, 19 ALLOY WHEELS. COMES WITH 2ND SET OF WINTER RIMS/TIRES.

2014 Ford Fusion

128,946 KM

Titanium TITANIUM! AWD!

Titanium TITANIUM! AWD!

Location

Jerry Pfeil Chrysler Dodge Jeep Ram

359 Huron St, New Hamburg, ON N3A 1K5

1-888-504-4569

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
128,946KM
Other / Unsure Condition
VIN 3FA6P0D98ER105476

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 128,946 KM

Vehicle Description

EXPERIENCE REFINED PERFORMANCE WITH THIS FORD FUSION TITANIUM AWD. POWERED BY FORD'S POWERFUL, YET FUEL EFFICIENT 2.0L ECOBOOST TURBOCHARGED ENGINE AND 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, THIS SEDAN COMBINES COMFORT, TECHNOLOGY AND SUPERIOR HANDLING FOR DAILY COMMUTES OR WEEKEND GETAWAYS. FULLY LOADED WITH ALL OPTIONS INCLUDING VOICE ACTIVATED NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, FACTORY REMOTE STARTER, BLUETOOTH W/ AUDIO STREAMING, HEATED/AIR COOLED/POWER/MEMORY LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, BLIND SPOT INDICATORS, SELF-PARKING, LANE DEPARTURE, ACTIVE CRUISE CONTROL, SONY SOUND SYSTEM, MY-SYNC, SATELLITE RADIO, USB INPUT, FRONT AND REAR PARK SENSORS, PASSIVE ENTRY W/ PUSH START IGNITION, TRACTION CONTROL, 19" ALLOY WHEELS. COMES WITH 2ND SET OF WINTER RIMS/TIRES.

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Tachometer
Compass

Mechanical

Power Steering

Media / Nav / Comm

CD Player

Additional Features

AWD
6 Speed Automatic

Jerry Pfeil Chrysler Dodge Jeep Ram

359 Huron St, New Hamburg, ON N3A 1K5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

