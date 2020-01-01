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2007 Lamborghini Gallardo

2dr Conv

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2007 Lamborghini Gallardo

2dr Conv

Location

Auto House Used Car Inc

570 Sandford St, Newmarket, ON L3X 1T4

905-836-6777

  1. 4488234
  2. 4488234
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$115,000

+ taxes & licensing

  • 46,900KM
  • Used
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  • Listing ID: 4488234
  • Stock #: Gall1574
  • VIN: ZHWGU22t27LA05158
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
White
Body Style
Convertible
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
10-cylinder

EXTREMELY WELL LOADED, VERY CLEAN, ACCIDENT FREE, ONTARIO VEHICLE, SERVICE RECORDS AVAILABLE, CLEAN CARFAX, PRESTIGE PKG, S-LINE, WINTER TIRES ON WHEELS INCLUDED, BLIND SPOT ASSIST, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP SENSORS, BLUETOOTH, HEATED LEATHER/ALCANTARA SEATS, MEMORY SEAT, NON SMOKER, AC, PREMIUM AUDIO, LED DAY TIME RUNNING LIGHTS. FREE OIL CHANGE INCLUDED.

CARFAX AND SAFETY INCLUDED AT NO EXTRA COST.

Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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