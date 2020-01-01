2007 Lamborghini Gallardo

570 Sandford St, Newmarket, ON L3X 1T4
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EXTREMELY WELL LOADED, VERY CLEAN, ACCIDENT FREE, ONTARIO VEHICLE, SERVICE RECORDS AVAILABLE, CLEAN CARFAX, PRESTIGE PKG, S-LINE, WINTER TIRES ON WHEELS INCLUDED, BLIND SPOT ASSIST, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP SENSORS, BLUETOOTH, HEATED LEATHER/ALCANTARA SEATS, MEMORY SEAT, NON SMOKER, AC, PREMIUM AUDIO, LED DAY TIME RUNNING LIGHTS. FREE OIL CHANGE INCLUDED.
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