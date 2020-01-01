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2012 Lexus RX 350

TOURING AWD NAVI BACKUP CAMERA SUNROOF LEATHER

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2012 Lexus RX 350

TOURING AWD NAVI BACKUP CAMERA SUNROOF LEATHER

Location

Auto House Used Car Inc

570 Sandford St, Newmarket, ON L3X 1T4

905-836-6777

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$18,990

+ taxes & licensing

  • 102,900KM
  • Used
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  • Listing ID: 4488231
  • Stock #: LEXR241
  • VIN: JTJBK1BA9C2444241
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

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Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
Convenience
  • Cruise Control
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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