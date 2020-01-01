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2013 Honda Odyssey

EX-L w/RES 8 PASSENGER DVD LEATHER SUNROOF

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2013 Honda Odyssey

EX-L w/RES 8 PASSENGER DVD LEATHER SUNROOF

Location

Auto House Used Car Inc

570 Sandford St, Newmarket, ON L3X 1T4

905-836-6777

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$17,990

+ taxes & licensing

  • 138,900KM
  • Used
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  • Listing ID: 4488258
  • Stock #: HEXL448
  • VIN: 5FNRL5H63DB506448
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Grey
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

*CERTIFIED* WE OFFER YOUR MECHANIC'S APPROVAL BEFORE PURCHASE!!

VERY CLEAN, EX-L PKG, ACCIDENT FREE, ONTARIO VEHICLE, CLEAN CARFAX, 2 KEYS INCLUDED, 8 PASSENGER. THIS RELIABLE FAMILY MINIVAN COMES LOADED WITH BACKUP CAMERA WITH SENSORS, BLUETOOTH, DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, HEATED LEATHER SEATS, POWER SEAT, POWER TAILGATE, POWER SLIDING DOORS, WEATHERTECH FLOORMATS ALL AROUND, TINTED WINDOWS, AUX, COOL BOX, AM/FM, REAR CLIMATE CONTROL. FREE OIL CHANGE INCLUDED.

CARFAX AND SAFETY INCLUDED AT NO EXTRA COST.

Safety
  • Fog Lights
  • Security System
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Side Airbag
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Xenon Headlights
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Rain sensor wipers
  • Remote Trunk Release
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • 3RD ROW SEATING
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • dvd player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Windows
  • Sunroof/Moonroof
  • Rear Window Defroster
Security
  • Vehicle Anti-Theft System
Additional Features
  • Auto Dimming Mirrors
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Hill Ascent Control
  • Power Sliding Door
  • Center Arm Rest
  • Parking Sensor
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Automatic Headlight
  • Electronic Stability Control
  • Rear Windows Wiper
  • Dual impact Airbags
  • Leather Steering Wheels
  • Disability Equipped

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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