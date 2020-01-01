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2015 BMW 3 Series

335i xDrive AWD M PERFORMANCE 2 NAVI M EXHAUST

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2015 BMW 3 Series

335i xDrive AWD M PERFORMANCE 2 NAVI M EXHAUST

Location

Auto House Used Car Inc

570 Sandford St, Newmarket, ON L3X 1T4

905-836-6777

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$26,900

+ taxes & licensing

  • 68,690KM
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  • Listing ID: 4488237
  • Stock #: MPFBW3806
  • VIN: WBA3B9C53FF588806
Exterior Colour
Dark Grey
Interior Colour
Red
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

*CERTIFIED* WE OFFER YOUR MECHANIC'S APPROVAL BEFORE PURCHASE!!

ABSOLUTELY FLAWLESS SHOWROOM CONDITION, CLEAN CARFAX, LOW KM, ACCIDENT FREE, M PERFORMANCE PKG 2, 335HP, M EXHAUST, M POWER KIT, RED INTERIOR, M SUSPENSION, M WHEELS, M STEERING WHEEL, 2 KEYS INCLUDED, X DRIVE AWD. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BLUETOOTH, BACKUP UP CAMERA WITH SENSORS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, HEATED STEERING, HEATED LEATHER SEATS, MEMORY SEATS, XENON LED HEADLIGHTS, NON SMOKER, PERFECT CONDITION. FREE OIL CHANGE INCLUDED.

CARFAX AND SAFETY INCLUDED AT NO EXTRA COST.

Safety
  • Fog Lights
  • Security System
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Side Airbag
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Xenon Headlights
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
  • Multi-Zone A/C
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Rain sensor wipers
  • Remote Trunk Release
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • MEMORY SEAT
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • dvd player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Windows
  • Sunroof/Moonroof
  • Rear Window Defroster
Security
  • Vehicle Anti-Theft System
Additional Features
  • Premium Audio
  • Auto Dimming Mirrors
  • Navigation System
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Night Vision
  • Hill Ascent Control
  • Center Arm Rest
  • Parking Sensor
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Automatic Headlight
  • Electronic Stability Control
  • Dual impact Airbags
  • Leather Steering Wheels
  • Disability Equipped

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