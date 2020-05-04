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2015 Hyundai Santa Fe Sport

Limited

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2015 Hyundai Santa Fe Sport

Limited

Location

Neddy's North Bay Hyundai

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7

705-474-7123

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$20,595

+ taxes & licensing

  • 70,580KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4973571
  • Stock #: 200525A
  • VIN: 5XYZUDLA2FG271863
Exterior Colour
Orange
Interior Colour
Black
Body Style
Wagon
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2015  SANTA FE SPORT LIMITED 2.0T TURBO ENG. ALL WHEELDRIVE  AUTO TRANSCLIMATE CONTROL AIR COND POWER WINDOWS, LOCKS,& MIRRORS KEYLESS ENTRY AM/FM/CD/XM SATELLITE RADIO WITH BLUETOOTH HANDS FREE PHONE SYSTEMCRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO ANDCRUISE CONTROLS  ROOF RACK SIDE RAILS TILT AND TELESCOPIC STEERING FOG LIGHTS AND  ALLOY WHEELS   LIMITED PACKAGE INCLUDES 8" TOUCHSCREEN NAVIGATION PACKAGE POWER DRIVERAND PASSENGER SEATS LEATHER SEATS WITH PANORAMIC SUNROOF HEATED REAR SEATS,VENTILATED FRONT SEATS HEATED STEERING WHEEL REARVIEW CAMERA BLIND SPOT DETECTION SMART REARLIFTGATE REAR PARK ASSIST SENSORS REAR DOOR BLINDSAND PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START OPTIONAL EXTRAS INCLUDE HYUNDAI REMOTE START, TRAILER HITCH, WIRING & BALLFRONT AERODEFLECTOR, BLOCK HEATER AND FRONT AND REAR MUD FLAPS(REPLACEMENT COST OF OPTIONAL EXTRAS $1655) ONE OWNER LOCAL TRADE DEALER SERVICED COLOUR CANYON COPPERONLY 70,580 KMS     ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED    
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Liftgate
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
  • Cooled Front Seat(s)
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Knee Air Bag
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Blind Spot Monitor
  • Headlights-Auto-Leveling
  • Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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