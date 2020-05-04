2015 Hyundai Santa Fe Sport

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
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2015 SANTA FE SPORT LIMITED 2.0T TURBO ENG. ALL WHEELDRIVE AUTO TRANSCLIMATE CONTROL AIR COND POWER WINDOWS, LOCKS,& MIRRORS KEYLESS ENTRY AM/FM/CD/XM SATELLITE RADIO WITH BLUETOOTH HANDS FREE PHONE SYSTEMCRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO ANDCRUISE CONTROLS ROOF RACK SIDE RAILS TILT AND TELESCOPIC STEERING FOG LIGHTS AND ALLOY WHEELS LIMITED PACKAGE INCLUDES 8" TOUCHSCREEN NAVIGATION PACKAGE POWER DRIVERAND PASSENGER SEATS LEATHER SEATS WITH PANORAMIC SUNROOF HEATED REAR SEATS,VENTILATED FRONT SEATS HEATED STEERING WHEEL REARVIEW CAMERA BLIND SPOT DETECTION SMART REARLIFTGATE REAR PARK ASSIST SENSORS REAR DOOR BLINDSAND PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START OPTIONAL EXTRAS INCLUDE HYUNDAI REMOTE START, TRAILER HITCH, WIRING & BALLFRONT AERODEFLECTOR, BLOCK HEATER AND FRONT AND REAR MUD FLAPS(REPLACEMENT COST OF OPTIONAL EXTRAS $1655) ONE OWNER LOCAL TRADE DEALER SERVICED COLOUR CANYON COPPERONLY 70,580 KMS ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED
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