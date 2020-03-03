2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
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2017 KIA SEDONA LX VAN 3.3L V-6 ENGINE 6 SPD AUTO TRANSMISSION AIR COND8 PASSENGER SEATING POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER MIRRORSCRUISE CONTROL KEYLESS ENTRY AM/FM/XM RADIO WITH BLUETOOTH HANDSFREE PHONE SYSTEM 7" COLOUR DISPLAY WITH ANDROID AUTO AND APPLE CARPLAY AND BACKUP CAMERA. POWER DRIVER'S SEAT WITH HEATED FRONT SEATSCOMES WITH REAR PARK ASSIST SENSORS, ALLOY WHEELS WITH SUMMER TIRESAND INCLUDES SNOW TIRES AND BLACK STEEL RIMS LOCAL TRADE 77,883 KMSCOLOUR SPORTY BLACK BALANCE OF KIA COMPREHENSIVE WARRANTY TO EARLIEST OF JULY 31, 2021OR 100,000 KMS ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED
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