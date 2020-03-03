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2017 Kia Sedona

LX

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2017 Kia Sedona

LX

Location

Neddy's North Bay Hyundai

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7

705-474-7123

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$18,995

+ taxes & licensing

  • 77,883KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4779057
  • Stock #: 201012A
  • VIN: KNDMB5C1XH6249914
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
8

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2017 KIA SEDONA LX VAN 3.3L V-6 ENGINE 6 SPD AUTO TRANSMISSION AIR COND8 PASSENGER SEATING POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER MIRRORSCRUISE CONTROL KEYLESS ENTRY AM/FM/XM RADIO WITH BLUETOOTH HANDSFREE PHONE SYSTEM 7" COLOUR DISPLAY WITH ANDROID AUTO AND APPLE CARPLAY AND BACKUP CAMERA. POWER DRIVER'S SEAT WITH HEATED FRONT SEATSCOMES WITH REAR PARK ASSIST SENSORS, ALLOY WHEELS WITH SUMMER TIRESAND INCLUDES SNOW TIRES AND BLACK STEEL RIMS LOCAL TRADE 77,883 KMSCOLOUR SPORTY BLACK    BALANCE OF KIA COMPREHENSIVE WARRANTY TO EARLIEST OF JULY 31, 2021OR 100,000 KMS     ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED    
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Third Passenger Door
  • Fourth Passenger Door
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Neddy's North Bay Hyundai

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2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7

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