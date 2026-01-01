$21,995+ taxes & licensing
2022 Hyundai Elantra
Preferred Hybrid
Location
Neddy's North Bay Hyundai
2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
705-474-7123
$21,995
+ taxes & licensing
Used
47,415KM
VIN KMHLM4AJ3NU029665
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 250792A1
- Mileage 47,415 KM
Vehicle Description
2022 HYUNDAI ELANTRA PREFERRED HYBRID 1.6 L GDI HYBRID ENGINE WITH 6 SPEEDDCT (AUTOMATIC) TRANSMISSION POWER WINDOWS ,LOCKS ,MIRRORS, CRUISE CONTROL KEYLESS ENTRY AM/FM/MP3 HD AUDIO WITH 8" TOUCH SCREEN DISPLAY ANDWIRELESS ANDROID AUTO &APPLE CAR PLAY AND BLUETOOTH HANDS FREE PHONESYSTEM STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS AND CRUISE CONTROLSAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING WITH REAR CROSSTRAFFIC ALERT LANE DEPARTURE WARNING AND LANE KEEP ASSISTFCA-FORWARD COLLLISION AVOIDANCE SYSTEM REAR OCCUPANT ALERT WITH SAFE EXIT WARNING REARVIEW CAMERA WITH DYNAMIC GUIDES COMFORT FEATURES INCLUDE HEATED STEERING WHEEL, HEATED FRONT SEATSLED DAYTIME RUNNING LIGHTS 16" ALLOY WHEELS PROXIMITY KEY WITH PUSHBUTTON START AND REMOTE START ON FOB AND HANDS FREE SMART TRUNKOPTIONAL EXTRAS INCLUDE 4 SNOW TIRES ON BLACK STEEL RIMS AND FRONTAND REAR FLOOR LINERS -REPLACEMENT COST OF OPTIONAL EXTRAS $1895BALANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE WARRANTY AND ROADSIDE ASSISTANCE TO EARLIEST OF AUGUST 19, 2027 OR 100,000 KMS ONE OWNER LOCAL TRADE LOW 47,415 KMS ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Telematics
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Remote Buying Options
