Menu
Account
Sign In
<table style=border-collapse: collapse; width: 281pt; border=0 width=375 cellspacing=0 cellpadding=0><colgroup><col style=width: 48pt; width=64> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1426; width: 29pt; width=39> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1353; width: 28pt; width=37> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1280; width: 26pt; width=35> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1572; width: 32pt; width=43> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2742; width: 56pt; width=75> <col style=mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2998; width: 62pt; width=82> </colgroup><tbody><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; width: 281pt; colspan=7 width=375 height=11>2022 HYUNDAI ELANTRA<span style=mso-spacerun: yes;>   </span>PREFERRED HYBRID 1.6 L GDI HYBRID ENGINE WITH 6 SPEED</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=4 height=11>DCT (AUTOMATIC) TRANSMISSION</td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=6 height=11>POWER WINDOWS ,LOCKS ,MIRRORS, CRUISE CONTROL</td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>KEYLESS ENTRY AM/FM/MP3 HD AUDIO<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>WITH 8 TOUCH SCREEN DISPLAY AND</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>WIRELESS ANDROID AUTO &APPLE CAR PLAY AND BLUETOOTH HANDS FREE PHONE</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>SYSTEM STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS AND CRUISE CONTROL</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>SAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>WITH REAR CROSS</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>TRAFFIC ALERT LANE DEPARTURE WARNING AND LANE KEEP ASSIST</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=6 height=11>FCA-FORWARD COLLLISION AVOIDANCE SYSTEM</td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=6 height=11>REAR OCCUPANT ALERT WITH SAFE EXIT WARNING</td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=6 height=11>REARVIEW CAMERA WITH DYNAMIC GUIDES</td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>COMFORT FEATURES INCLUDE HEATED STEERING WHEEL, HEATED FRONT SEATS</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>LED DAYTIME RUNNING LIGHTS 16 ALLOY WHEELS PROXIMITY KEY WITH PUSH</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>BUTTON START AND REMOTE START ON FOB AND HANDS FREE SMART TRUNK</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl73 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>OPTIONAL EXTRAS INCLUDE 4 SNOW TIRES ON BLACK STEEL RIMS AND FRONT</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl73 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=7 height=11>AND REAR FLOOR LINERS -REPLACEMENT COST OF OPTIONAL EXTRAS $1895</td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=5 height=11>BALANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE<span style=mso-spacerun: yes;> </span></td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=6 height=11>WARRANTY AND ROADSIDE ASSISTANCE TO EARLIEST OF<span style=mso-spacerun: yes;>  </span></td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=4 height=11>AUGUST 19, 2027 OR 100,000 KMS</td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl70 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=5 height=11>ONE OWNER LOCAL TRADE LOW 47,415 KMS</td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td></tr><tr style=mso-height-source: userset; height: 8.25pt;><td class=xl71 style=height: 8.25pt; mso-ignore: colspan; colspan=3 height=11>ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED</td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td><td class=xl72> </td></tr></tbody></table>

2022 Hyundai Elantra

47,415 KM

Details Description Features

$21,995

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2022 Hyundai Elantra

Preferred Hybrid

Watch This Vehicle
13500578

2022 Hyundai Elantra

Preferred Hybrid

Location

Neddy's North Bay Hyundai

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7

705-474-7123

  1. 13500578
  2. 13500578
  3. 13500578
  4. 13500578
  5. 13500578
  6. 13500578
  7. 13500578
  8. 13500578
  9. 13500578
  10. 13500578
  11. 13500578
  12. 13500578
Contact Seller

$21,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
47,415KM
VIN KMHLM4AJ3NU029665

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 250792A1
  • Mileage 47,415 KM

Vehicle Description

2022 HYUNDAI ELANTRA   PREFERRED HYBRID 1.6 L GDI HYBRID ENGINE WITH 6 SPEEDDCT (AUTOMATIC) TRANSMISSION   POWER WINDOWS ,LOCKS ,MIRRORS, CRUISE CONTROL KEYLESS ENTRY AM/FM/MP3 HD AUDIO  WITH 8" TOUCH SCREEN DISPLAY ANDWIRELESS ANDROID AUTO &APPLE CAR PLAY AND BLUETOOTH HANDS FREE PHONESYSTEM STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS AND CRUISE CONTROLSAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING  WITH REAR CROSSTRAFFIC ALERT LANE DEPARTURE WARNING AND LANE KEEP ASSISTFCA-FORWARD COLLLISION AVOIDANCE SYSTEM REAR OCCUPANT ALERT WITH SAFE EXIT WARNING REARVIEW CAMERA WITH DYNAMIC GUIDES COMFORT FEATURES INCLUDE HEATED STEERING WHEEL, HEATED FRONT SEATSLED DAYTIME RUNNING LIGHTS 16" ALLOY WHEELS PROXIMITY KEY WITH PUSHBUTTON START AND REMOTE START ON FOB AND HANDS FREE SMART TRUNKOPTIONAL EXTRAS INCLUDE 4 SNOW TIRES ON BLACK STEEL RIMS AND FRONTAND REAR FLOOR LINERS -REPLACEMENT COST OF OPTIONAL EXTRAS $1895BALANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE   WARRANTY AND ROADSIDE ASSISTANCE TO EARLIEST OF   AUGUST 19, 2027 OR 100,000 KMS   ONE OWNER LOCAL TRADE LOW 47,415 KMS  ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED    

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Neddy's North Bay Hyundai

Used 2019 Hyundai Tucson PREFERRED AWD W/TREND PACKAGE for sale in North Bay, ON
2019 Hyundai Tucson PREFERRED AWD W/TREND PACKAGE 49,827 KM $19,995 + tax & lic
Used 2024 Hyundai Santa Fe Luxury for sale in North Bay, ON
2024 Hyundai Santa Fe Luxury 13,483 KM $49,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Neddy's North Bay Hyundai

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Neddy's North Bay Hyundai

Neddy's North Bay Hyundai

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

705-474-XXXX

(click to show)

705-474-7123

Quick Links
Directions Website Inventory
$21,995

+ taxes & licensing>

Neddy's North Bay Hyundai

705-474-7123

2022 Hyundai Elantra