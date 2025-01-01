$23,295+ taxes & licensing
2024 Hyundai Venue
PREFERRED
Location
Neddy's North Bay Hyundai
2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
705-474-7123
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$23,295
+ taxes & licensing
Used
25,177KM
Excellent Condition
VIN KMHRC8A3XRU287970
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # U2524
- Mileage 25,177 KM
Vehicle Description
2024 HYUNDAI VENUE PREFERRED FUEL EFFICITENT 1.6 L ENGINEAUTOMATIC TRANSMISSION POWER WINDOWS POWER LOCKS POWERMIRRORS PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START AND KEY ACTIVED REMOTE START HEATED FRONT SEATS AND HEATED STEERINGWHEEL , HD/AM/FM/MP3 AUDIO SYSTEM WITH 8" DISPLAY AUDIO TOUCHSCREEN ANDROID AUTO AND APPLE CAR PLAY AND BLUETOOTH HANDSFREE PHONE SYSTEM. ROOF SIDE RAILS SAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING WITHLANE CHANGE ASSIST AND REAR CROSS TRAFFIC COLLISION WARNINGLANE KEEPING ASSIST REAR VIEW CAMERA WITH GUIDANCE LINESAND FORWARD COLLISION AVOIDANCE SYSTEM TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM. BLANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE WARRANTY AND ROADSIDEASSISTANCE TO EARLIEST OF NOVEMBER 30 , 2028 OR 100,000 KMSCOLOUR SHIMMERING SILVER ONE OWNER LOCAL LEASE RETURN ONLY25,177 KMS ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Neddy's North Bay Hyundai
2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
