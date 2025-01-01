Menu
2024 HYUNDAI  VENUE PREFERRED FUEL EFFICITENT 1.6 L ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER
MIRRORS PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START AND KEY 
ACTIVED REMOTE START HEATED FRONT SEATS AND HEATED STEERING
WHEEL ,  HD/AM/FM/MP3 AUDIO SYSTEM WITH 8 DISPLAY AUDIO TOUCH
SCREEN ANDROID AUTO AND APPLE CAR PLAY  AND BLUETOOTH HANDS
FREE PHONE SYSTEM. ROOF SIDE RAILS
SAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING WITH
LANE CHANGE ASSIST AND REAR CROSS TRAFFIC COLLISION WARNING
LANE KEEPING ASSIST REAR VIEW CAMERA WITH GUIDANCE LINES
AND FORWARD COLLISION AVOIDANCE SYSTEM
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM.
BLANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE WARRANTY AND ROADSIDE
ASSISTANCE TO EARLIEST OF NOVEMBER 30 , 2028 OR 100,000 KMS
COLOUR SHIMMERING SILVER  ONE OWNER LOCAL LEASE RETURN ONLY
25,177 KMS
ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED

25,177 KM

Details Description Features

PREFERRED

Location

Neddy's North Bay Hyundai

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7

705-474-7123

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
25,177KM
Excellent Condition
VIN KMHRC8A3XRU287970

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # U2524
  • Mileage 25,177 KM

Vehicle Description

2024 HYUNDAI  VENUE PREFERRED FUEL EFFICITENT 1.6 L ENGINEAUTOMATIC TRANSMISSION POWER WINDOWS POWER LOCKS POWERMIRRORS PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START AND KEY ACTIVED REMOTE START HEATED FRONT SEATS AND HEATED STEERINGWHEEL ,  HD/AM/FM/MP3 AUDIO SYSTEM WITH 8" DISPLAY AUDIO TOUCHSCREEN ANDROID AUTO AND APPLE CAR PLAY  AND BLUETOOTH HANDSFREE PHONE SYSTEM. ROOF SIDE RAILS  SAFETY FEATURES INCLUDE BLIND SPOT COLLISION WARNING WITHLANE CHANGE ASSIST AND REAR CROSS TRAFFIC COLLISION WARNINGLANE KEEPING ASSIST REAR VIEW CAMERA WITH GUIDANCE LINESAND FORWARD COLLISION AVOIDANCE SYSTEM TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM.  BLANCE OF HYUNDAI COMPREHENSIVE WARRANTY AND ROADSIDEASSISTANCE TO EARLIEST OF NOVEMBER 30 , 2028 OR 100,000 KMSCOLOUR SHIMMERING SILVER  ONE OWNER LOCAL LEASE RETURN ONLY25,177 KMS      ACCIDENT FREE CARFAX VERIFIED    

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

2676 Trout Lake Road, North Bay, ON P1B 7S7
705-474-7123

