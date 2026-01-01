$15,900+ taxes & licensing
Make it Yours
2009 Mercedes-Benz CLK
AMG. CLK 350,ALL SERVICE RECORDS,0 CLAIM,
2009 Mercedes-Benz CLK
AMG. CLK 350,ALL SERVICE RECORDS,0 CLAIM,
Location
Auto Rev Inc.
4457 Chesswood Drive Unit B, North York, ON M3J 2C2
416-636-7776
Advertised Unfit
Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $795
$15,900
+ taxes & licensing
Actions
Used
123,000KM
Excellent Condition
VIN WDBTK56F59T103974
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Convertible
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 123,000 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Exterior
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty
Warranty Available
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Convertible Soft Top
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Auto Rev Inc.
4457 Chesswood Drive Unit B, North York, ON M3J 2C2
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Call Dealer
416-636-XXXX(click to show)
416-636-7776
Alternate Numbers416-828-0075
$15,900
+ taxes & licensing>
Auto Rev Inc.
416-636-7776
2009 Mercedes-Benz CLK