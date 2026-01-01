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2009 Mercedes-Benz CLK

123,000 KM

Details Features

$15,900

+ taxes & licensing
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2009 Mercedes-Benz CLK

AMG. CLK 350,ALL SERVICE RECORDS,0 CLAIM,

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14418468

2009 Mercedes-Benz CLK

AMG. CLK 350,ALL SERVICE RECORDS,0 CLAIM,

Location

Auto Rev Inc.

4457 Chesswood Drive Unit B, North York, ON M3J 2C2

416-636-7776

  1. 1783721537969
  2. 1783721538416
  3. 1783721538815
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Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $795

$15,900

+ taxes & licensing

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Used
123,000KM
Excellent Condition
VIN WDBTK56F59T103974

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 123,000 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Exterior

Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Auto Rev Inc.

Auto Rev Inc.

4457 Chesswood Drive Unit B, North York, ON M3J 2C2
Member UCDA Member

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Call Dealer

416-636-XXXX

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416-636-7776

Alternate Numbers
416-828-0075
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$15,900

+ taxes & licensing>

Auto Rev Inc.

416-636-7776

2009 Mercedes-Benz CLK