$15,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2010 Lexus RX 350
LEATHER/ SUNROOF/ NAVIGATION/ REAR CAMERA
2010 Lexus RX 350
LEATHER/ SUNROOF/ NAVIGATION/ REAR CAMERA
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$15,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
132,777KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T2BK1BA9AC061073
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1224
- Mileage 132,777 KM
Vehicle Description
Gorgeous RX 350 in amazing condition with very good mileage for its age!! This car is loaded with sunroof, leather seats, navigation, rear camera, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Safety
Rear Side Airbags
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Dual front knee airbags
Interior
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Cloth Upholstery
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Retractable cargo cover
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Powertrain
Center limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
Leather door trim
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
6 DISC IN-DASH CD
AUTO OFF HEADLIGHTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
9 TOTAL SPEAKERS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR FOLDING ARMRESTS
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
3 REAR HEADRESTS
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DOOR TRIM
FLAT REAR SEAT FOLDING
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
2 FRONT HEADRESTS
LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
POWER DRIVER SEAT EASY ENTRY
ALUMINUM ALLOY WHEELS
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
AUTO ON HEADLIGHTS
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN FLOOR STORAGE
Rear Crumple Zones
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME DOOR HANDLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BUCKET FRONT SEAT TYPE
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
10 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ON DEMAND 4WD TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
7 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2018 Honda Civic LX W/HONDA SENSING/ REAR CAMERA/ SERVICE HISTORY 97,910 KM $16,950 + tax & lic
2022 Mercedes-Benz GLA GLA 250 4MATIC/ LEATHER /SUNROOF /NAVI/ CARPLAY 60,099 KM $30,950 + tax & lic
2010 Lexus RX 350 LEATHER/ SUNROOF/ NAVIGATION/ REAR CAMERA 132,777 KM $15,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$15,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2010 Lexus RX 350