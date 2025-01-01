Menu
VERY RARE CAR Being sold AS-IS<br>CLEAN CARFAX<br>3.0L TURBO I6 300HP 300FT. LBS.<br>6-speed manual transmission<br>Sunroof and leather seats<br>*Windshield cracked*<br><br>***Has engine issues***<br>Engine Codes:<br>ECM (Engine Control Module - DME/DDE)<br>2DD6 Valvetronic Servomotor, Position Sensors: Short Circuit Or Line Disconnection<br>2DE3 Valvetronic Servomotor, Activation, Volt Phase: Line Disconnection<br>28A0 Air Mass System, Plausibility: Calculated Air Masses In The Air Intake System Not Plausible<br><br>SGM-ZGM (Safety And Gateway Module (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM)<br>A6CF JBE: AUC Sensor Current<br><br>IC (Instrument Cluster - INSTR)<br>A56F Message Incorrect (Status Emergency Call, 0x2C3), Receiver<br>KOMBI, Transmitter CBX-ECALL<br><br>PDC (Park Distance Control)<br>1.E204 PDC: K-CAN Line Fault<br><br>Tax and Licensing Fees are EXTRA!<br>****This vehicle is being sold AS-IS****<br>****This vehicle is not Certified, and as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.****<br><br>5161 Steeles Ave W, North York<br>Monday-Saturday: 10am-6pm<br>dynamicfinemotors.ca<br> 1 (877)-554-4226

2011 BMW 1 Series

86,092 KM

$9,950

+ taxes & licensing
2011 BMW 1 Series

135I/MANUAL/LEATHER/LOW MILEAGE/RARE CAR

12898205

2011 BMW 1 Series

135I/MANUAL/LEATHER/LOW MILEAGE/RARE CAR

Dynamic Fine Motors

5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5

877-554-4226

$9,950

+ taxes & licensing

Used
86,092KM
Other / Unsure Condition
VIN WBAUC9C52BVM11469

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Red
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # 1044
  • Mileage 86,092 KM

VERY RARE CAR Being sold AS-IS
CLEAN CARFAX
3.0L TURBO I6 300HP 300FT. LBS.
6-speed manual transmission
Sunroof and leather seats
*Windshield cracked*

***Has engine issues***
Engine Codes:
ECM (Engine Control Module - DME/DDE)
2DD6 Valvetronic Servomotor, Position Sensors: Short Circuit Or Line Disconnection
2DE3 Valvetronic Servomotor, Activation, Volt Phase: Line Disconnection
28A0 Air Mass System, Plausibility: Calculated Air Masses In The Air Intake System Not Plausible

SGM-ZGM (Safety And Gateway Module (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM)
A6CF JBE: AUC Sensor Current

IC (Instrument Cluster - INSTR)
A56F Message Incorrect (Status Emergency Call, 0x2C3), Receiver
KOMBI, Transmitter CBX-ECALL

PDC (Park Distance Control)
1.E204 PDC: K-CAN Line Fault

Tax and Licensing Fees are EXTRA!
****This vehicle is being sold AS-IS****
****This vehicle is not Certified, and as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.****

5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Emergency interior trunk release

Power Windows

Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Daytime Running Lights
LED Taillights
Intermittent front wipers
Run flat tires

Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
3.08 Axle Ratio

External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel

Dual front air conditioning zones

4-Wheel ABS
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
Wood interior accents
10 total speakers
HID/Xenon Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
TACHOMETER GAUGE
12V POWER OUTLET(S)
2 ONE-TOUCH WINDOWS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
ALUMINUM ALLOY WHEELS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS

Dynamic Fine Motors

Dynamic Fine Motors

5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5

$9,950

+ taxes & licensing>

Dynamic Fine Motors

877-554-4226

2011 BMW 1 Series