$10,999+ taxes & licensing
2011 Volkswagen Tiguan
Highline
2011 Volkswagen Tiguan
Highline
Location
Komfort Motors
24-4544 Dufferin St, North York, ON M3H 5X2
647-685-3345
Advertised Unfit
Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $999
Sale
$10,999
+ taxes & licensing
Used
180,000KM
Excellent Condition
VIN WVGBV7AX8BW526502
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
HABLAMOS ESPAÑOLON PARLE FRANÇAISإحنا بنتكلم عربي $10,999+HST/LICENSING 2011 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0T 4MOTION *180,000KM* *DEALER MAINTAINED* Clean Title & CARFAX Available New Brakes New TiresNew Air FiltersNew Oil Lube & Filter6 Mo/6000km/$1000 per claim Powertrain Warranty *ABOVE INCLUDED FOR CERTIFICATION FOR $999+hst IF NEEDED UPON INSPECTION* KOMFORTMOTORS.COM (647)685-3345John Taraboulsi #244544 DUFFERIN ST, M3H 5X2NORTH YORK Optional Add-Ons:•Rustproof Available for $299+hst•2Yr+Unltd KM+$1000 per claim POWERTRAIN WARRANTY for $1999+hst•6/Mo+10 000km/$2500 per claim COMPREHENSIVE WARRANTY for $1999+hst•Anti-theft Etching for $299+hst OMVIC DISCLAIMER:" Vehicle not certified. Certification available for $999+hst”
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Exterior
Fog Lights
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Windows
Panoramic Roof
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Wheel Locks
Turbocharged
Bluetooth Connection
Komfort Motors
24-4544 Dufferin St, North York, ON M3H 5X2
$10,999
+ taxes & licensing>
Komfort Motors
647-685-3345
2011 Volkswagen Tiguan