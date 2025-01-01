Menu
HABLAMOS ESPAÑOL<div>ON PARLE FRANÇAIS</div><div>إحنا بنتكلم عربي</div><div> </div><div>$10,999+HST/LICENSING</div><div> </div><div>2011 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0T 4MOTION</div><div> </div><div>*180,000KM*</div><div> </div><div>*DEALER MAINTAINED* </div><div> </div><div>Clean Title & CARFAX Available</div><div> </div><div>New Brakes </div><div>New Tires</div><div>New Air Filters</div><div>New Oil Lube & Filter</div><div>6 Mo/6000km/$1000 per claim Powertrain Warranty </div><div> </div><div>*ABOVE INCLUDED FOR CERTIFICATION FOR $999+hst IF NEEDED UPON INSPECTION*</div><div> </div><div>KOMFORTMOTORS.COM</div><div> </div><div>(647)685-3345</div><div>John Taraboulsi</div><div> </div><div>#24</div><div>4544 DUFFERIN ST, M3H 5X2</div><div>NORTH YORK</div><div> </div><div> </div><div>Optional Add-Ons:</div><div>•Rustproof Available for $299+hst</div><div>•2Yr+Unltd KM+$1000 per claim POWERTRAIN WARRANTY for $1999+hst</div><div>•6/Mo+10 000km/$2500 per claim COMPREHENSIVE WARRANTY for $1999+hst</div><div>•Anti-theft Etching for $299+hst </div><div> </div><div>OMVIC DISCLAIMER: Vehicle not certified. Certification available for $999+hst”</div>

2011 Volkswagen Tiguan

180,000 KM

$10,999

+ taxes & licensing
Location

Komfort Motors

24-4544 Dufferin St, North York, ON M3H 5X2

647-685-3345

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $999
Sale

$10,999

+ taxes & licensing

Used
180,000KM
Excellent Condition
VIN WVGBV7AX8BW526502

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag

Exterior

Fog Lights
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Wheel Locks
Turbocharged
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Komfort Motors

Komfort Motors

24-4544 Dufferin St, North York, ON M3H 5X2
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

