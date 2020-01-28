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2012 Honda Civic

EX *CERTIFIED!*|MONTH-END SPECIAL|SUNROOF|ECO MODE

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2012 Honda Civic

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$4,995

+ taxes & licensing

  • 195,839KM
  • Used
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  • Listing ID: 4607664
  • Stock #: H3686A
  • VIN: 2HGFB2F56CH021889
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Light Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH-END SPECIAL!** FINISHED IN BLUE ON MATCHING LIGHT GREY INTERIOR, AM/FM/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, POWER OPTIONS, ECO MODE, SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. FORMER DAILY RENTAL. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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