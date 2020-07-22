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2012 Toyota Highlander

156,205 KM

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2012 Toyota Highlander

2012 Toyota Highlander

Limited|4WD|7 PASSENGER|JBL|NAV|SUNROOF|LEATHER|++

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2012 Toyota Highlander

Limited|4WD|7 PASSENGER|JBL|NAV|SUNROOF|LEATHER|++

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

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  • Listing ID: 5679651
  • Stock #: U128
  • VIN: 5TDDK3EH4CS127959

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Cream
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # U128
  • Mileage 156,205 KM

Vehicle Description

**SUMMER SPECIAL!** WELL EQUIPPED! FINISHED IN BLACK ON MATCHING CREAM INTERIOR, 7 PASSENGER STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM JBL SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, SUNROOF, SPORT MODE, DOWNHILL MODE, SNOW MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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