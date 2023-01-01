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2012 Volkswagen Jetta

195,337 KM

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2012 Volkswagen Jetta

2012 Volkswagen Jetta

Sedan 4dr 2.0T TDI DSG Highline

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2012 Volkswagen Jetta

Sedan 4dr 2.0T TDI DSG Highline

Location

Auto Island Inc.

2555 Steeles Ave West, North York, ON M3J 2P1

416-667-0222

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195,337KM
Used
  • Listing ID: 10534806
  • Stock #: 412106
  • VIN: 3VWLL7AJXCM412106

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 195,337 KM

Vehicle Description

AUTO ISLAND INC.

2555 STEELES AVE W 

NORTH YORK 

AUTOISLANDINC.COM


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Vehicle Features

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Rear Window Defroster
Sunglass Holder
Illuminated Vanity Mirrors
Pwr windows
Front/rear floor mats
cupholders
Lockable glove box
brake wear indicator
Immobilizer theft-deterrent system
Front door storage pockets w/rubber liners
Front seatback storage pockets
outside temp display
Front centre armrest w/storage
aux pwr outlet
Blue instrument gauge illumination
Pollen Filter
Audible/visible anti-theft vehicle alarm
(2) front/(2) rear assist handles
Height-adjustable/telescopic steering column
Fully-lined carpeted luggage compartment w/removable storage divider
Leather-wrapped shift knob & handbrake lever
Leather-wrapped multifunction steering wheel
Combi-instrument display w/chrome surround trim -inc: unique instrument panel cluster
Chrome air vent surround trim

Exterior

all season tires
INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
Chrome window trim
Body-colour door handles
Chrome front grille
Tinted green glass
Body-colour bumpers
Pwr sunroof
Front fog lights
Heated washer nozzles
Body-colour heated pwr mirrors w/memory & integrated turn signals

Mechanical

ENGINE BLOCK HEATER
Front/rear stabilizer bars
Independent MacPherson strut front suspension
Front-wheel drive
Independent multi-link rear suspension
Dual exhaust tips
2.0L SOHC TDI 16-valve turbocharged I4 engine
6-speed DSG transmission w/Tiptronic
Electromechanical variable assist pwr rack & pinion steering
Pwr front vented/solid rear disc brakes

Media / Nav / Comm

SIRIUS SATELLITE RADIO
Bluetooth Connectivity
Diversity antenna

Safety

Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
4-wheel anti-lock braking system (ABS)
Collapsible steering column
Anti-intrusion side-impact door beams
Dual-note horn
Driver/front passenger airbags
Front/rear side curtain airbags
Driver/front passenger side-impact airbags
Electronic stability control (ESC)

Additional Features

CARGO LIGHT
front pretensioners
front load limiters
Multifunction trip computer
Interior matte chrome accents
3-point seat belts w/emergency locking retractors for all seating positions -inc: front height adjusters
60/40 split-folding rear bench seat -inc: centre armrest
Lighting -inc: front/rear dome lights
height-adjustable head restraints
pass-through
17 Joda alloy wheels
Front heated bucket seats -inc: driver 8-way manual adjuster
front passenger 6-way manual adjuster

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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