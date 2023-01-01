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2012 Volkswagen Routan

181,002 KM

Details Description Features

$6,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$6,995

+ taxes & licensing

Auto Resale Inc.

416-271-9996

Contact Seller
2012 Volkswagen Routan

2012 Volkswagen Routan

7 PASSENGER

Watch This Vehicle

2012 Volkswagen Routan

7 PASSENGER

Location

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

416-271-9996

  1. 1692568190
  2. 1692568192
  3. 1692568297
  4. 1692568300
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,995

+ taxes & licensing

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181,002KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10325562
  • VIN: 2c4rvaag8cr120195

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 7
  • Mileage 181,002 KM

Vehicle Description

CALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOUCALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOU

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
CD Player

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks

Warranty

Warranty Included

Additional Features

Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Auto Resale Inc.

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Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

Call Dealer

416-271-XXXX

(click to show)

416-271-9996

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