$6,995+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-271-9996
2012 Volkswagen Routan
7 PASSENGER
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
416-271-9996
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$6,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10325562
- VIN: 2c4rvaag8cr120195
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Grey
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 7
- Mileage 181,002 KM
Vehicle Description
CALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOUCALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOU
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Power Options
Media / Nav / Comm
Interior
Warranty
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.