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2013 Audi Q5

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$17,995

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  • 184,442KM
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  • Listing ID: 4724295
  • Stock #: U127
  • VIN: WA1MGCFP1DA047373
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN GREY ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING AID, PARKING SENSORS, SAFETY TECH, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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