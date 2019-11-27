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2013 BMW X5

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2013 BMW X5

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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  • 81,658KM
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  • Listing ID: 4378344
  • Stock #: G3557A
  • VIN: 5UXZV4C55D0B07771
Exterior Colour
Brown
Interior Colour
Cream
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FULL PANORAMIC SUNROOF, PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, FINISHED IN BROWN ON MATCHING CREAM INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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