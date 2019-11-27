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2013 Chrysler 200

Touring *CERTIFIED!*|HEATED SEATS|SATELLITE RADIO|

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2013 Chrysler 200

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Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$9,995

+ taxes & licensing

  • 128,231KM
  • Used
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  • Listing ID: 4383528
  • Stock #: L412
  • VIN: 1C3CCBBB5DN758458
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED SEATS, HEATED SEATS, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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