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2013 Chrysler Town & Country

253,002 KM

Details Description Features

$7,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$7,995

+ taxes & licensing

Auto Resale Inc.

416-271-9996

Contact Seller
2013 Chrysler Town & Country

2013 Chrysler Town & Country

TOURING

Watch This Vehicle

2013 Chrysler Town & Country

TOURING

Location

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

416-271-9996

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$7,995

+ taxes & licensing

253,002KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9298915
  • VIN: 2c4rc1bg2dr784384

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 7
  • Mileage 253,002 KM

Vehicle Description

CALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOUCALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOU

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
CD Player
Bluetooth
Warranty Included
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

Call Dealer

416-271-XXXX

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416-271-9996

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