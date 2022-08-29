$7,995+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-271-9996
2013 Chrysler Town & Country
TOURING
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
416-271-9996
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$7,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9298915
- VIN: 2c4rc1bg2dr784384
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 7
- Mileage 253,002 KM
Vehicle Description
CALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOUCALLS OR TEXTS ONLY PLEASE ...WILL SELL FOR ABOVE SALE PRICE INCLUDING SAFETY, WARRANTY.PLUS HST AND LICENSING..ALSO INCLUDES A 3 MONTH OR 5000 KM LUBRICO DEALER SHIELD WARRANTY ADDITIONAL WARRANTIES ARE AVAILABLE ..PLEASE CALL OR TEXT US AT 416 271 9996 AUTO RESALE INC.56 MARTIN ROSS AVE TORONTO M3J 2L4 WE WORK BY APPT ONLY SO CALL 416 271 9996 THANK YOU
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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